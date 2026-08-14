В Астане построят новую современную школу на 1,2 тысячи ученических мест. На реализацию проекта из Специального государственного фонда выделено 7 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Средства направлены в рамках поручения Главы государства по развитию социальной инфраструктуры и повышению качества жизни населения.

Учебное заведение возводят в районе «Нұра». Сейчас на объекте ведутся строительно-монтажные работы, завершить строительство планируется до конца следующего года.

Необходимость новой школы связана с быстрым ростом населения района. В настоящее время здесь работают четыре государственные школы, однако существующих мест уже недостаточно. После ввода нового объекта удастся снизить нагрузку на школы №84, №85, №89 и №97.

В Правительстве напомнили, что возвращенные государству активы направляются на финансирование социально значимых проектов по всей стране.

Всего одобрено финансирование более 500 проектов на сумму свыше 610 млрд тенге. Средства направляют на строительство и модернизацию объектов образования, здравоохранения, спортивной и коммунальной инфраструктуры.

Только в сфере образования утверждена реализация 17 проектов общей стоимостью 64,4 млрд тенге. Они предусматривают строительство новых учебных заведений и создание современных условий для обучения детей и молодежи.

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