В Астане проходит очередное заседание Конституционной комиссии

Сегодня, 14:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Конституционный совет Сегодня, 14:02
Сегодня, 14:02
100
Фото: Конституционный совет

Началось очередное заседание Конституционной комиссии, передаёт BAQ.KZ.

Напомним, первое заседание состоялось 24 января. Конституционная реформа в Казахстане вызвала широкий общественный резонанс и активное участие различных слоев общества. Свои инициативы и предложения направили политические партии, неправительственные организации, бизнес-сообщество, а также ученые-правоведы и независимые эксперты.

Реформу обсуждают и поддерживают спортивные организации, Союз писателей Казахстана. 

Кроме того, Главе государства доложили о ходе работы над проектом новой Конституции. По словам Эльвиры Азимовой, после публикации проекта Основного закона для всенародного обсуждения на порталах eGov и e-Otinish поступило более 4 тысяч откликов от граждан.

Самое читаемое

Наверх