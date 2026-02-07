В Астане проходит очередное заседание Конституционной комиссии
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Началось очередное заседание Конституционной комиссии, передаёт BAQ.KZ.
Напомним, первое заседание состоялось 24 января. Конституционная реформа в Казахстане вызвала широкий общественный резонанс и активное участие различных слоев общества. Свои инициативы и предложения направили политические партии, неправительственные организации, бизнес-сообщество, а также ученые-правоведы и независимые эксперты.
Реформу обсуждают и поддерживают спортивные организации, Союз писателей Казахстана.
Кроме того, Главе государства доложили о ходе работы над проектом новой Конституции. По словам Эльвиры Азимовой, после публикации проекта Основного закона для всенародного обсуждения на порталах eGov и e-Otinish поступило более 4 тысяч откликов от граждан.
Самое читаемое
- Аэропорт Уральска готовит новые тарифы на обслуживание рейсов
- Блогерша Камилла Тенликова продавала интимные фото? В Минкультуры проверят информацию
- Неожиданный исход: казахстанский призёр ЧМ по боксу проиграл на турнире в Испании
- В Костанае определили дома для капитального ремонта в 2026 году
- Какие изменения могут внести в Налоговый кодекс уже в марте