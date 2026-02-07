Началось очередное заседание Конституционной комиссии, передаёт BAQ.KZ.

Напомним, первое заседание состоялось 24 января. Конституционная реформа в Казахстане вызвала широкий общественный резонанс и активное участие различных слоев общества. Свои инициативы и предложения направили политические партии, неправительственные организации, бизнес-сообщество, а также ученые-правоведы и независимые эксперты.

Реформу обсуждают и поддерживают спортивные организации, Союз писателей Казахстана.

Кроме того, Главе государства доложили о ходе работы над проектом новой Конституции. По словам Эльвиры Азимовой, после публикации проекта Основного закона для всенародного обсуждения на порталах eGov и e-Otinish поступило более 4 тысяч откликов от граждан.