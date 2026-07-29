В столице состоялся городской отборочный этап «Астана Барысы», который дает путевку на республиканский турнир «Қазақстан Барысы». В соревнованиях приняли участие более ста палуанов. Спортсмены боролись на ковре в разных весовых категориях. Двое лучших выйдут на республиканский этап и будут защищать честь столицы, передает официальный сайт акимата города.

«Сегодня проходит отбор на турнир «Қазақстан Барысы». Борются около ста палуанов. Свои силы пробуют спортсмены весом от 55 кг и выше 100 кг. Победителям в каждой весовой категории будут вручены ценные призы. Ну а настоящие победители станут обладателями бронзового, серебряного и золотого поясов», - рассказал старший тренер города Астаны по қазақ күресі среди юношей Марлен Актаев.

Что за турнир «Қазақстан Барысы»

Это республиканский турнир по қазақ күресі, национальной борьбе казахов. Соревнования традиционно приурочены ко Дню Республики и собирают лучших борцов страны. Отборочные этапы проходят в регионах, а сильнейшие выходят в финал.

Кто победил в прошлом году

В 2025 году во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова завершился XIV республиканский турнир «Qazaqstan Barysy». За звание сильнейшего боролись 43 спортсмена из всех регионов страны, включая Астану, Алматы и Шымкент. Среди участников были прошлогодний чемпион Ерасыл Кажыбаев и два обладателя титула «Әскер Барысы».

Главным триумфатором стал представитель Вооруженных сил Казахстана Марат Байкамуров по прозвищу «Найман». В весовой категории до 106 кг он уверенно победил и получил золотой пояс, трофей «Тайтұяқ» и денежный приз в 15 млн тенге.

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