Казахстанские юниорки завоевали бронзу на турнире по бадминтону в Турции
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Юниорская сборная Казахстана по бадминтону завоевала медаль на международном турнире Navek Turkey International 2026, который проходит в турецком Стамбуле.
В женском парном разряде среди спортсменов до 19 лет бронзовыми призерами стали Алиса Кулешова и Диана Наменова.
На пути к пьедесталу казахстанский дуэт в четвертьфинале обыграл представительниц Турции Гюльсу Демирбелек и Элиф Наз Сискиноглу.
В полуфинальном матче Кулешова и Наменова уступили турецкой паре Айсу Арслан и Ниса Нур Чимен, завершив турнир с бронзовыми медалями.
Выступление на Navek Turkey International 2026 стало очередным успешным этапом для молодых казахстанских бадминтонисток на международной арене.
Ранее Анджей Кинзерский и Антон Зимарев добились исторического успеха на турнире по полноконтактному каратэ Champion of Champions TOP-9.
Анджей Кинзерский стал победителем соревнований и получил главный приз в размере 10 миллионов японских иен (около 29 млн тенге). Антон Зимарев завоевал серебряную медаль и 2 миллиона иен – около 5,8 млн тенге.
Особую значимость достижению казахстанцев придает тот факт, что впервые в истории крупнейших турниров по каратэ, проводимых в Японии, в финале встретились сразу два иностранных спортсмена. До этого решающие поединки подобных соревнований традиционно проходили с участием японских каратистов.
Турнир Champion of Champions TOP-9 собрал сильнейших чемпионов мира и прошел с рекордным призовым фондом в 30 миллионов японских иен
Ранее Жамиля Бакбергенова стала серебряным призером международного рейтингового турнира по женской борьбе. В заключительной схватке за первое место Бакбергенова уступила польской спортсменке Виктории Холуй.
Также ранее казахстанские таеквондисты взяли бронзу командного Кубка мира в Южной Корее. В сборной выступили Аружан Найманбаева, Аида Таукенова, Абдурахмон Марипов, Ануар Мухаметкаримов и Батырхан Кусетов.
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