В столице продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Қару», направленное на контроль за соблюдением правил хранения и регистрации гражданского оружия, передает BAQ.KZ.

Что проверяют

С 15 по 31 июля сотрудники полиции проводят проверки владельцев оружия по месту жительства. Основная цель мероприятия – профилактика правонарушений в сфере оборота оружия и обеспечение общественной безопасности.

На сегодняшний день полицейские проверили более 4 тысяч владельцев оружия. Только за последние сутки требования к хранению оружия были проверены почти у 500 граждан.

Какие нарушения выявили

По итогам проверок выявлены нарушения требований законодательства.

В частности, установлено 65 фактов нарушения правил хранения оружия, предусмотренных статьей 484 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Также выявлено 40 случаев нарушения правил регистрации оружия по статье 486 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Почему наказали жителя столицы

Во время одной из проверок у 64-летнего жителя Астаны обнаружили неисправность системы безопасности оружейного сейфа.

Как выяснили сотрудники полиции, охранная сигнализация сейфа на момент проверки не была подключена, что является нарушением требований к хранению оружия. В отношении гражданина составили административный протокол по части 1 статьи 484 КоАП РК.

Что должны знать владельцы оружий

Полиция напоминает, что оружие должно быть зарегистрировано в установленном порядке и храниться только в специально оборудованном сейфе. Владельцы обязаны постоянно контролировать его сохранность и соблюдать требования законодательства.

Ранее сообщалось, что алматинские сотрудники полиции выясняют происхождение оружия, обнаруженного в Турксибском районе рядом с заброшенным зданием в частном секторе.

По данным правоохранительных органов, в найденном мешке находились предметы, внешне похожие на нарезной карабин «Сайга», пистолет, а также боеприпасы – патроны для обоих видов оружия.

Все обнаруженные предметы были изъяты и направлены на судебно-баллистическую экспертизу. Специалистам предстоит определить характеристики оружия, установить его возможное использование в прошлых инцидентах и выяснить, кому оно принадлежало.

В настоящее время полиция проводит оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление владельца оружия и обстоятельств, при которых боевой арсенал оказался оставленным возле заброшенного здания.

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