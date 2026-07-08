Оружие с вековой историей нашли на берегу реки в Риддере
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Житель Риддера добровольно сдал найденный револьвер XIX века.
Необычная находка ждала 43-летнего жителя Риддера во время прогулки в окрестностях реки Громотухи. Мужчина обнаружил предмет, который оказался редким огнестрельным оружием с многолетней историей.
Понимая, что хранение незарегистрированного оружия запрещено законом, горожанин решил не оставлять находку у себя и обратился в отдел полиции Риддера. Револьвер был передан в рамках республиканской акции по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия.
Эксперты оперативно-криминалистического управления Департамента полиции Восточно-Казахстанской области установили, что найденный предмет является револьвером системы Лефоше калибра 8 мм.
По словам специалистов, такое оружие относится к образцам конца XIX века. Из-за отсутствия штатных боеприпасов определить его пригодность к стрельбе не удалось, однако экспертиза подтвердила заводское происхождение и историческую ценность находки.
В настоящее время револьвер поставлен на учет.
В Департаменте полиции ВКО напомнили, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия позволяет избежать ответственности и является способом обезопасить себя и окружающих.
Ранее в Казахстане нашли пистолет, которому больше ста лет.
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