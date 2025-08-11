В Астане в одном из заведений сети Shaurma Food разгорелся новый скандал. Камеры зафиксировали, как между двумя сотрудницами прямо на рабочем месте произошла ссора, которая быстро переросла в драку, передает BAQ.KZ.

На записи видно, как одна из работниц складывает что-то в пакет. В этот момент к ней подходит коллега с кружкой в руках, что-то говорит — и внезапно выливает на неё содержимое кружки. После этого женщины начинают толкаться и драться, пока третья сотрудница не вмешивается, пытаясь их разнять.

Это уже не первый конфликт в сети Shaurma Food. Ранее в одном из филиалов в Астане работницу обожгли горячим маслом, что вызвало широкий резонанс.

В Департаменте полиции сообщили, что установили личности участниц конфликта.

"Между двумя сотрудницами заведения произошёл рабочий конфликт. Обе стороны от подачи заявления отказались. Проведена разъяснительная беседа", — уточнили в ведомстве.