В Астане сотрудницы донерной SF устроили драку на рабочем месте
Новый скандал в сети Shaurma Food.
В Астане в одном из заведений сети Shaurma Food разгорелся новый скандал. Камеры зафиксировали, как между двумя сотрудницами прямо на рабочем месте произошла ссора, которая быстро переросла в драку, передает BAQ.KZ.
На записи видно, как одна из работниц складывает что-то в пакет. В этот момент к ней подходит коллега с кружкой в руках, что-то говорит — и внезапно выливает на неё содержимое кружки. После этого женщины начинают толкаться и драться, пока третья сотрудница не вмешивается, пытаясь их разнять.
Это уже не первый конфликт в сети Shaurma Food. Ранее в одном из филиалов в Астане работницу обожгли горячим маслом, что вызвало широкий резонанс.
В Департаменте полиции сообщили, что установили личности участниц конфликта.
"Между двумя сотрудницами заведения произошёл рабочий конфликт. Обе стороны от подачи заявления отказались. Проведена разъяснительная беседа", — уточнили в ведомстве.
Ранее мы писали о том, что ребенок укололся иглой в фудкорте SF в столице.
