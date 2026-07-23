В Астане успешно пересадили сердце пациенту после длительного ожидания

В Астане врачи провели успешную трансплантацию сердца пациенту, который длительное время находился в листе ожидания. Операция стала возможной благодаря согласию семьи на посмертное донорство, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Потенциального донора выявили в ночь с 14 на 15 июля в Многопрофильном медицинском центре Астаны. После получения согласия родственников Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг организовал весь донорский процесс.

Операцию выполнила команда UMC

Трансплантацию сердца провела команда University Medical Center (UMC). Реципиентом стал пациент 1966 года рождения. По данным Минздрава, его состояние соответствует послеоперационному периоду.

В ведомстве поблагодарили семью донора за принятое решение, а также специалистов центра координации трансплантации, врачей донорской больницы, трансплантационную бригаду UMC, сотрудников санитарной авиации и других медицинских работников, принимавших участие в операции.

Почти 4,7 тысячи человек ждут трансплантации

По данным Министерства здравоохранения, сегодня в Казахстане трансплантации жизненно важных органов ожидают 4 739 человек, в том числе 125 детей.

Больше всего пациентов нуждаются в пересадке:

почки – 4 208 человек;

– 4 208 человек; печени – 293;

– 293; сердца – 208;

– 208; лёгких – 30;

– 30; лёгочно-сердечного комплекса – 5.

В Минздраве подчеркнули, что каждое согласие на посмертное донорство дает шанс спасти жизнь пациентам, для которых трансплантация остается единственным методом лечения.

В Казахстане трансплантация органов проводится только при наличии добровольного согласия донора, данного при жизни, либо с согласия его близких родственников после смерти. Несмотря на развитие трансплантационной службы, дефицит донорских органов остается одной из главных проблем: ежегодно сотни пациентов продолжают ждать подходящего донора, а для многих пересадка остается единственным шансом сохранить жизнь.

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