Прокуратура Атбасарского района предотвратила неэффективное расходование бюджетных средств при реализации проекта по реконструкции фонтана в районном центре. Стоимость работ превышала 170 млн тенге.

В ходе анализа соблюдения бюджетного законодательства прокуроры изучили государственную закупку, проведенную районным отделом строительства.

Как установили в надзорном органе, ведомство заключило договор на реконструкцию фонтана на сумму более 170 млн тенге.

При проверке проектно-сметной документации выяснилось, что положительное заключение экспертизы по проекту было получено более двух лет назад.

При этом на момент проведения анализа финансирование на реализацию проекта фактически не выделялось.

Подрядчик признан недобросовестным

Прокуратура также установила, что ранее подрядная организация по решению суда была признана недобросовестным участником государственных закупок.

После выявленных нарушений надзорный орган внес акт прокурорского реагирования.

Закупку отменили

По результатам рассмотрения акта государственная закупка была отменена.

В прокуратуре отметили, что принятые меры позволили предотвратить неэффективное расходование бюджетных средств.

Работа по контролю за законностью и эффективностью использования государственных средств продолжается.

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