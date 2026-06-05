В Азовском море атакованы два грузовых судна: есть погибшие моряки

В Азовском море в ночь на 5 июня были атакованы беспилотниками два грузовых судна, следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна.

По данным Axar.az, инцидент произошёл в Таганрогском заливе. Речь идёт о теплоходах "Натра" и "Циркон".

В результате атак погибли пять членов экипажей, все они являлись гражданами Азербайджана.

По информации издания, в судно "Натра" попали четыре беспилотника. Погибли два моряка, пожар был потушен силами экипажа, судно осталось на плаву и нуждается в буксировке.

В теплоход "Циркон" также попали четыре беспилотника. Погибли три человека, экипаж покинул судно на спасательных шлюпках, после чего оно загорелось.

Сообщается, что на борту судна "Натра" находились 12 человек, на борту "Циркон" – 14. Оба судна ходили под иностранными флагами (Белиза и Палау), экипажи были укомплектованы гражданами Азербайджана, нанятыми как наемные моряки.

Выживших моряков подобрали проходившие в районе суда и доставили в порт Ейска. Для буксировки поврежденного судна направлены буксиры.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее боевики атаковали грузовик с гумпомощью ООН в Судане.

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