Медь в Казахстане начнут выплавлять в полтора раза больше. Правительство одобрило соглашение об инвестициях по строительству медеплавильного завода в Балхаше, передает BAQ.KZ.

Документ подписан между Министерством промышленности и строительства и ТОО «Qazaq Smelter». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Проект реализуется во исполнение поручений Главы государства по развитию глубокой переработки сырья и увеличению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Что построят в Балхаше

Производство разместят в городе Балхаш Карагандинской области. Объем частных инвестиций составит 750 млрд тенге. Стройка начнется в 2027 году, завод должны запустить в 2030 году.

Мощность предприятия рассчитана на 300 тыс. тонн катодной меди, 10 тонн золота, 300 тонн серебра и более 1,5 млн тонн серной кислоты в год. Производство оснастят современными технологиями и цифровыми решениями.

Сколько людей наймут

На заводе создадут порядка 1,2 тыс. постоянных рабочих мест. К моменту запуска 90% сотрудников будут казахстанскими специалистами, включая руководящие должности. За следующие пять лет их долю доведут до 95%.

Инвестор берет на себя подготовку 50 студентов в учебных заведениях Карагандинской области.

Как изменится экспорт

Новые мощности поднимут выплавку меди в стране в полтора раза, до более чем 800 тыс. тонн в год. Экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью вырастет с 460 тыс. до 760 тыс. тонн меди в год.

Напомним, за шесть месяцев текущего года объем производства в обрабатывающей промышленности Казахстана увеличился на 9,8%. Рост зафиксирован в машиностроении, пищевой и химической промышленности, нефтепереработке, выпуске строительных материалов и других направлениях. За этот период в стране выпущено 232 тыс. тонн катодной меди.

Катодная медь идет на производство электрических кабелей и оборудования, труб, строительных материалов, автомобильных компонентов, бронзы, латуни и прочих медных сплавов.

Читай также:

В области Абай готовят к запуску предприятие по переработке бумажных отходов

Новые производства и инфраструктура: какие объекты запустили в регионах Казахстана