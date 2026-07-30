В Балхаше построят медеплавильный завод за 750 млрд тенге
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Медь в Казахстане начнут выплавлять в полтора раза больше. Правительство одобрило соглашение об инвестициях по строительству медеплавильного завода в Балхаше, передает BAQ.KZ.
Документ подписан между Министерством промышленности и строительства и ТОО «Qazaq Smelter». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.
Проект реализуется во исполнение поручений Главы государства по развитию глубокой переработки сырья и увеличению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.
Что построят в Балхаше
Производство разместят в городе Балхаш Карагандинской области. Объем частных инвестиций составит 750 млрд тенге. Стройка начнется в 2027 году, завод должны запустить в 2030 году.
Мощность предприятия рассчитана на 300 тыс. тонн катодной меди, 10 тонн золота, 300 тонн серебра и более 1,5 млн тонн серной кислоты в год. Производство оснастят современными технологиями и цифровыми решениями.
Сколько людей наймут
На заводе создадут порядка 1,2 тыс. постоянных рабочих мест. К моменту запуска 90% сотрудников будут казахстанскими специалистами, включая руководящие должности. За следующие пять лет их долю доведут до 95%.
Инвестор берет на себя подготовку 50 студентов в учебных заведениях Карагандинской области.
Как изменится экспорт
Новые мощности поднимут выплавку меди в стране в полтора раза, до более чем 800 тыс. тонн в год. Экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью вырастет с 460 тыс. до 760 тыс. тонн меди в год.
Напомним, за шесть месяцев текущего года объем производства в обрабатывающей промышленности Казахстана увеличился на 9,8%. Рост зафиксирован в машиностроении, пищевой и химической промышленности, нефтепереработке, выпуске строительных материалов и других направлениях. За этот период в стране выпущено 232 тыс. тонн катодной меди.
Катодная медь идет на производство электрических кабелей и оборудования, труб, строительных материалов, автомобильных компонентов, бронзы, латуни и прочих медных сплавов.
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