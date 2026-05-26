В Бельгии поезд столкнулся с микроавтобусом: погибли четверо
Сегодня 2026, 19:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 19:32Сегодня 2026, 19:32
128Фото: istockphoto
В городе Бюггенхаут произошло столкновение поезда со школьным микроавтобусом.
В результате аварии погибли двое детей 12 и 15 лет, а также двое взрослых.
По данным фламандского общественного вещателя VRT, в микроавтобусе в момент происшествия находились семь детей, 27-летний сопровождающий и 49-летний водитель.
Пятеро детей были госпитализированы в тяжёлом, но стабильном состоянии. По факту аварии начато расследование.
Сообщается, что поезд в момент столкновения снижал скорость, приближаясь к станции Бюггенхаут.
По предварительным данным с камер видеонаблюдения, на переезде горел красный сигнал светофора, а шлагбаум был опущен.
Как именно произошла эта трагедия, пока неизвестно.
Читайте также:
Самое читаемое
- В Экибастузе начали подготовку к строительству дата-центров
- Вокруг Кызылорды строят новую дорогу: что уже сделано
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 26 мая
- Уроженца Казахстана задержали в Санкт-Петербурге после инцидента со стрельбой в ребенка
- Российскую туристку задержали в ОАЭ по делу о контрабанде наркотиков