  • Главная
  • Новости
  • В Бельгии поезд столкнулся с микроавтобусом: погибли четверо

В Бельгии поезд столкнулся с микроавтобусом: погибли четверо

Сегодня 2026, 19:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
istockphoto Сегодня 2026, 19:32
Сегодня 2026, 19:32
128
Фото: istockphoto

В городе Бюггенхаут произошло столкновение поезда со школьным микроавтобусом.

В результате аварии погибли двое детей 12 и 15 лет, а также двое взрослых.

По данным фламандского общественного вещателя VRT, в микроавтобусе в момент происшествия находились семь детей, 27-летний сопровождающий и 49-летний водитель.

Пятеро детей были госпитализированы в тяжёлом, но стабильном состоянии. По факту аварии начато расследование.

Сообщается, что поезд в момент столкновения снижал скорость, приближаясь к станции Бюггенхаут.

По предварительным данным с камер видеонаблюдения, на переезде горел красный сигнал светофора, а шлагбаум был опущен.

Как именно произошла эта трагедия, пока неизвестно.

Читайте также:

Самое читаемое

Наверх