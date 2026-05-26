В Бельгии поезд столкнулся с микроавтобусом: погибли четверо

В городе Бюггенхаут произошло столкновение поезда со школьным микроавтобусом.

В результате аварии погибли двое детей 12 и 15 лет, а также двое взрослых.

По данным фламандского общественного вещателя VRT, в микроавтобусе в момент происшествия находились семь детей, 27-летний сопровождающий и 49-летний водитель.

Пятеро детей были госпитализированы в тяжёлом, но стабильном состоянии. По факту аварии начато расследование.

Сообщается, что поезд в момент столкновения снижал скорость, приближаясь к станции Бюггенхаут.

По предварительным данным с камер видеонаблюдения, на переезде горел красный сигнал светофора, а шлагбаум был опущен.

Как именно произошла эта трагедия, пока неизвестно.

