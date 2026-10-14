В бюджете на 2027 год предлагают предусмотреть 2,5 трлн теңге на здравоохранение
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Правительство представило проект трехлетнего бюджета в первом чтении в Курултае. В 2027 году на развитие человеческого капитала предусмотрено 10,5 трлн теңге, или 35% общего бюджета. Об этом сообщил министр финансов РК Мади Такиев на пленарном заседании Курултая, передает BAQ.KZ.
По его словам, средства направят на социальную защиту, здравоохранение, образование и создание возможностей для развития граждан.
Здравоохранение
На здравоохранение в 2027 году предусмотрено 2,5 трлн теңге. Средства направят на гарантированный объём бесплатной медицинской помощи, лекарственное обеспечение и медицинское страхование.
«Задача - не просто финансировать отрасль, а принимать превентивные меры, улучшающие конкретные показатели здоровья населения», - отметил Такиев.
Образование и наука
В сфере образования и науки предусмотрены оздоровление и реабилитация 18 тысяч детей, повышение квалификации 76 тысяч педагогов и совершенствование методологии для повышения качества образования в 217 «Келешек мектептері».
Для студентов, магистрантов и докторантов планируется ежегодно обеспечивать порядка 25 тысяч мест в общежитиях.
Особое внимание уделят трудоустройству выпускников. Доля выпускников вузов, трудоустроенных в первый год после окончания обучения, должна вырасти до 79%.
В 2027 году на новый пул научных проектов предусмотрено 60,4 млрд теңге — на 18,4 млрд теңге больше, чем в 2026 году.
Социальная поддержка
Расходы на социальную помощь и обеспечение в 2027 году составят 6,9 трлн теңге. По словам министра, бюджет сохраняет все основные обязательства государства и меры защиты уязвимых слоёв населения.
«Расходы на человеческий капитал - это не просто социальные расходы. Это средства, которые государство непосредственно направляет на качество жизни человека», - подчеркнул Такиев.
Поддержка регионов
На поддержку регионов ежегодно планируется направлять 7,4 трлн теңге, или 24,8% бюджета. Эти средства предназначены прежде всего для развития социальной и коммунальной инфраструктуры.
Такиев отметил, что наряду с трансфертами из республиканского бюджета расширяются собственные финансовые возможности регионов. Трансферты общего характера увязаны с Системой региональных стандартов по 12 базовым направлениям.
По словам министра, такой подход должен создать условия для комфортной жизни населения и дать регионам больше возможностей для решения вопросов на местах.
В базовом прогнозе на 2027–2029 годы указана цена нефти в 70 долларов за баррель.
НДС и корпоративный подоходный налог обеспечат более 80% налоговых поступлений в 2027 году.
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