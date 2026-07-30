  • Главная
  • Новости
  • В Чарынском нацпарке сняли на видео птенца редкого черного грифа

В Чарынском нацпарке сняли на видео птенца редкого черного грифа

30 Июля 2026, 14:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Комитет лесного хозяйства и животного мира 30 Июля 2026, 14:41
30 Июля 2026, 14:41
110
Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира

Государственные инспекторы Чарынского государственного национального природного парка во время природоохранных мероприятий запечатлели на видео птенца черного грифа (Aegypius monachus) — одной из самых редких хищных птиц региона.

Черный гриф считается одной из крупнейших хищных птиц и играет важную роль в сохранении природного баланса. Выполняя санитарную функцию, он помогает очищать экосистему от останков животных и предотвращает распространение заболеваний.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі (@sharyn__official)

В парке продолжают следить за редкими видами

Как отметили в администрации парка, черные грифы обычно обитают в горных и скалистых районах. За один сезон птицы, как правило, выращивают только одного птенца, поэтому каждая успешная кладка имеет большое значение для сохранения популяции.

В Чарынском государственном национальном природном парке инспекторы регулярно проводят мониторинг редких животных и птиц, уделяя особое внимание защите их естественной среды обитания.

Читай также:

Фотоловушка раскрыла жизнь конюков в Чарыне

Краснокнижного каратауского архара зафиксировала фотоловушка в Туркестанской области

Самое читаемое

Наверх