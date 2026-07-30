В Чарынском нацпарке сняли на видео птенца редкого черного грифа
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Государственные инспекторы Чарынского государственного национального природного парка во время природоохранных мероприятий запечатлели на видео птенца черного грифа (Aegypius monachus) — одной из самых редких хищных птиц региона.
Черный гриф считается одной из крупнейших хищных птиц и играет важную роль в сохранении природного баланса. Выполняя санитарную функцию, он помогает очищать экосистему от останков животных и предотвращает распространение заболеваний.
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В парке продолжают следить за редкими видами
Как отметили в администрации парка, черные грифы обычно обитают в горных и скалистых районах. За один сезон птицы, как правило, выращивают только одного птенца, поэтому каждая успешная кладка имеет большое значение для сохранения популяции.
В Чарынском государственном национальном природном парке инспекторы регулярно проводят мониторинг редких животных и птиц, уделяя особое внимание защите их естественной среды обитания.
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