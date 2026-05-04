Инцидент произошёл в Талгарском районе Алматинской области, в районе села Бескайнар, на пике пик Букреева, передает BAQ.kz.

Две девушки 2009 года рождения отправились в горы в составе группы из семи человек, однако при спуске в сторону горного комплекса "Пионер" отстали и потеряли связь с остальными.

После поступления сигнала о пропаже к поискам незамедлительно приступили спасатели Республиканской службы спасения "Барыс" МЧС РК и сотрудники ДЧС Алматы.

Поисковая операция проходила в ночное время и осложнялась погодными условиями - в горах шёл дождь, что значительно затрудняло передвижение и обследование местности.

В ходе операции специалисты обследовали маршруты в районе Бутаковское ущелье и пика Букреева. Потерявшихся девушек обнаружили в состоянии сильного переохлаждения и крайнего истощения - из-за холода и усталости они не могли самостоятельно передвигаться.

Спасатели оказали им первую помощь на месте, после чего, поочерёдно перенося девушек на спине через труднопроходимые участки, эвакуировали их в безопасную зону.

К счастью, медицинская помощь им не потребовалась. Девушек благополучно спустили с гор и передали родственникам.

Ранее в Большом Алматинском ущелье на высоте около 2500 метров иностранный турист не смог самостоятельно спуститься с гор. Спасатели службы спасения ДЧС Алматы нашли гражданина Объединённых Арабских Эмиратов 1981 года рождения. По предварительным данным, у мужчины возникли судороги в ногах, из-за чего он не смог продолжить спуск.

