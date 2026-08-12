В горах Казахстана за два дня заблудились и получили травмы восемь человек
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Еще три человека за сутки потребовали помощи спасателей в горах Казахстана. В Алматинской области турист подвернул ногу на высоте 3450 метров, а в Карагандинской области супруги заблудились во время похода за грибами, передает BAQ.KZ.
В Талгарском районе турист спускался в районе пика Чимбулачка, когда подвернул ногу и не смог продолжить путь самостоятельно.
Связь с ним сохранялась, геолокация была известна. К месту направились спасатели Республиканской службы спасения «Барыс».
Мужчину нашли на высоте 3450 метров, оказали первую помощь и сопроводили с горного участка. После этого его передали бригаде Центра медицины катастроф для обследования.
Еще одна поисковая операция прошла в Каркаралинском районе Карагандинской области.
Супруги днем отправились из ущелья Комиссаровка в сторону горы Уштас за грибами. Позже связь с ними прервалась.
О пропаже спасателям сообщили внуки. Поисковая группа нашла супругов в районе кордона Каратока, примерно в 20 километрах от ущелья Комиссаровка.
Медицинская помощь им не понадобилась. Спасатели сопроводили их в безопасное место.
Накануне МЧС провело еще две поисковые операции.
В горах Алматы трое подростков сбились с маршрута при спуске с пика Большой Алматинский. Их нашли в ущелье Аюсай и передали родственникам.
В Туркестанской области двое мужчин не вернулись из ущелья Мынжылкы. Их нашли во время поисков и доставили к контрольно пропускному пункту.
За два дня спасателям пришлось помогать восьми людям в горах.
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