В горах Казахстана за два дня заблудились и получили травмы восемь человек

Еще три человека за сутки потребовали помощи спасателей в горах Казахстана. В Алматинской области турист подвернул ногу на высоте 3450 метров, а в Карагандинской области супруги заблудились во время похода за грибами, передает BAQ.KZ.

В Талгарском районе турист спускался в районе пика Чимбулачка, когда подвернул ногу и не смог продолжить путь самостоятельно.

Связь с ним сохранялась, геолокация была известна. К месту направились спасатели Республиканской службы спасения «Барыс».

Мужчину нашли на высоте 3450 метров, оказали первую помощь и сопроводили с горного участка. После этого его передали бригаде Центра медицины катастроф для обследования.

Еще одна поисковая операция прошла в Каркаралинском районе Карагандинской области.

Супруги днем отправились из ущелья Комиссаровка в сторону горы Уштас за грибами. Позже связь с ними прервалась.

О пропаже спасателям сообщили внуки. Поисковая группа нашла супругов в районе кордона Каратока, примерно в 20 километрах от ущелья Комиссаровка.

Медицинская помощь им не понадобилась. Спасатели сопроводили их в безопасное место.

Накануне МЧС провело еще две поисковые операции.

В горах Алматы трое подростков сбились с маршрута при спуске с пика Большой Алматинский. Их нашли в ущелье Аюсай и передали родственникам.

В Туркестанской области двое мужчин не вернулись из ущелья Мынжылкы. Их нашли во время поисков и доставили к контрольно пропускному пункту.

За два дня спасателям пришлось помогать восьми людям в горах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі (@112kz_)

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