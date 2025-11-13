В Грузии завершены поисково-спасательные работы после крушения турецкого военного самолета, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

На месте происшествия в Сигнахском муниципалитете были обнаружены тела всех 20 человек, находившихся на борту, сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.

По словам министра внутренних дел Гека Геладзе, 19 тел доставили в морг накануне, а еще одно было найдено утром в четверг. На месте продолжают работать эксперты-криминалисты и следственная группа, изучая все технические средства и фрагменты самолета, имеющие значение для расследования.

В спасательных и следственных операциях приняли участие более тысячи человек, включая сотрудников МВД и сил обороны Грузии, а также представителей турецких структур. Власти обеих стран продолжают совместное расследование обстоятельств трагедии.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение во вторник, примерно в пяти километрах от грузино-азербайджанской границы. Военный самолет выполнял рейс из Азербайджана в Турцию. Обстоятельства инцидента пока уточняются.

