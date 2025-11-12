Крушение турецкого военно-транспортного самолета C-130 в Грузии могло быть вызвано посторонним вмешательством или взрывом боеприпасов внутри воздушного судна, передает BAQ.KZ со ссылкой на газету Türkiye.

"Разрушение самолета в воздухе вызвало опасения по поводу внешнего вмешательства и взрыва боеприпасов внутри", — отметили в публикации. По данным издания, расследование уже начато прибывшими на место крушения техническими группами.

Также сообщается, что личности всех 20 погибших турецких военнослужащих опознаны, а их семьям сообщили о трагедии.

Ранее сообщалось, что военный самолет Турции разбился на границе Грузии и Азербайджана. Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции.