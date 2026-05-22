В Грузии задержали казахстанцев по делу о производстве наркотиков

В Тбилиси задержаны супруги, граждане Казахстана, подозреваемые в организации производства синтетических наркотиков, передает BAQ.KZ.

По информации следствия, мужчина был объявлен в международный розыск за организацию производства наркотического вещества "мефедрон". Следствие считает, что с октября 2023 года по февраль 2024 года он вместе с сообщниками организовал работу нарколаборатории на территории Алматинской области и выполнял роль химика.

Его супруга, также задержанная в Тбилиси, по версии следствия, отвечала за финансовое сопровождение преступной деятельности, связанной с производством синтетических наркотиков в Алматинской и Карагандинской областях.

В настоящее время казахстанская сторона решает вопрос об экстрадиции задержанных на родину.

Как сообщили в Министерство внутренних дел Казахстана, правоохранительные органы двух стран продолжают усиливать сотрудничество в сфере международного розыска и противодействия транснациональной преступности.

По данным МВД, с марта 2026 года на территории Грузии задержали 15 человек, разыскиваемых правоохранительными органами Казахстана.

