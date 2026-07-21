В Казахстане будут выпускать автомобили скорой помощи и грузовиков Volvo
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Группа компаний «Астана Моторс» планирует расширить линейку выпускаемой техники, освоив производство автомобилей скорой медицинской помощи, грузовиков и седельных тягачей. Об этом на заседании Правительства сообщил председатель компании Нурлан Смагулов.
По его словам, на предприятии уже налажен выпуск всей линейки малотоннажных грузовиков Hyundai, автобусов Golden Dragon, а также автобусов BYD. В текущем году завод выпустил первые 100 автобусов BYD и запустил производство автомобилей класса pick-up.
«В планах освоить производство брендов JMC, на базе которого будем производить автомобили скорой медицинской помощи, и грузовики и седельные тягачи Volvo.
Надо отметить, что кареты скорой помощи будут 4WD, что очень важно в труднодоступных местах», - сказал Смагулов.
Ранее сообщалось, что электробусы «Астана» начнут выпускать в Казахстане с 2027 года.
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