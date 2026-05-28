В Казахстане ежегодно выбрасывают 4 млн тонн загрязняющих веществ

В Казахстане сохраняются серьезные экологические проблемы, которые до сих пор не нашли полного решения. Об этом в ходе обсуждения экологических поправок в Мажилисе заявил председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования Едил Жанбыршин, передает BAQ.KZ.

По данным уполномоченного органа, ежегодный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в стране составляет около 4 миллионов тонн.

Кроме того, годовой объем твердых бытовых отходов достигает 5 миллионов тонн.

"Количество экологически проблемных объектов составляет 1580. Из более чем 2700 полигонов только 20% соответствуют санитарным требованиям", - сообщил Жанбыршин.

Он также отметил, что согласно Индексу экологической эффективности EPI-2024 Казахстан занимает 99-е место среди 180 стран мира по управлению отходами.

В Мажилисе подчеркнули, что предлагаемые поправки в экологическое законодательство направлены на совершенствование системы экологического регулирования, цифровизацию отрасли и повышение эффективности управления отходами.

