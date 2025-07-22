В Казахстане упростят процедуру записи на приём к врачу. Редакция BAQ.KZ направила официальный запрос в Министерство здравоохранения, чтобы уточнить детали нововведения.

В официальном запросе, направленном редакцией BAQ.KZ в Министерство здравоохранения, был поднят вопрос о недовольстве граждан работой как государственных, так и частных поликлиник. Особое внимание уделено проблемам с очередями, ожиданием направлений и трудностями при записи на приём к врачу.

"В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи населению особое внимание уделяется развитию первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Министерство на постоянной основе проводит анализ жалоб и обращений пациентов, что позволяет выявлять препятствия в получении медицинской помощи — будь то запись к профильным специалистам, длительное ожидание приёмов и обследований или чрезмерное назначение лабораторно-диагностических анализов перед госпитализацией", — говорится в ответе ведомства.

Для решения обозначенных проблем в организациях первичной медико-санитарной помощи была проведена целенаправленная работа по пересмотру нормативно-правовых актов и бизнес-процессов оказания медицинской помощи:

оптимизированы маршруты и распределены потоки пациентов;

внедрена практика самостоятельной работы участковых медсестёр;

время приёма врачей увеличено с 5 до 8 часов за счёт пересмотра графика;

разработан новый алгоритм совместной работы врачей общей практики и узких специалистов;

внедрена система плановых приёмов;

пересмотрены перечень, частота и объём обследований для пациентов с хроническими заболеваниями;

доступность самостоятельной записи к врачу общей практики увеличена в 3,5 раза — с 20% до 72,5%, а к узким специалистам — в 16 раз, с 4% до 66,1%;

оптимизирован перечень обследований перед плановой госпитализацией, при этом увеличен срок действия результатов — с 10 до 12 дней и с 1 до 3 месяцев.

В результате проведённой работы:

охват пациентов с хроническими заболеваниями динамическим наблюдением увеличился на 15%;

охват целевых групп населения онкоскринингами вырос на 16% — с 2,4 до 2,8 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в борьбе с туберкулёзом активно применяются цифровые технологии и современные методы диагностики. По всей стране установлено 148 аппаратов, способных выявить заболевание всего за два часа. Наиболее высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Атырауской, Мангистауской и Улытауской областях.