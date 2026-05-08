В Казахстане могут повысить цены на газ ради привлечения инвесторов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин сообщил о планах повысить оптовые цены на газ для привлечения инвесторов в газовую отрасль, передает BAQ.KZ.
"Мы еще планируем повышать стоимость газа оптовую. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас не самая лучшая ситуация с подтвержденными запасами газа. При таких оптовых ценах частные субъекты не идут в разработку газа. Им просто невыгодно. И в перечень топ-стран по уровню разработки и запасам мы, к сожалению, сейчас не входим из-за этого.
Цена является стимулом и таким притягательным условием для инвесторов. Поэтому мы вынуждены будем в этом году еще раз поднять оптовые цены на газ для того, чтобы привлечь в эту сферу инвесторов", - сказал на брифинге в Парламенте Жумангарин.
По словам Жумангарина, без повышения оптовых цен Казахстан рискует столкнуться с удорожанием газа из-за возможного роста импорта. Он отметил, что страны-поставщики не будут учитывать внутреннюю социальную политику Казахстана при формировании цен. Поэтому, чтобы сохранить для населения относительно доступную стоимость газа, стране необходимо наращивать собственную добычу, а для этого требуется привлекать инвесторов в отрасль через повышение оптовых тарифов.
Читай также:
Казахстан ограничил транзит газа: поставки в страны региона подорожали
Экономисты оценили риски для Казахстана после выхода ОАЭ из ОПЕК
Самое читаемое
- Непогода ожидается в ряде регионов Казахстана
- В Астане и Алматы пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня
- Айбек Дадебай представил ключевые принципы и политический курс партии «Әділет»
- Приоритет на человеческий капитал: на учредительном съезде утверждена программа партии «Әділет»
- США выдвинули условия по ядерной сделке с Ираном