В Казахстане могут повысить цены на газ ради привлечения инвесторов

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин сообщил о планах повысить оптовые цены на газ для привлечения инвесторов в газовую отрасль, передает BAQ.KZ.

"Мы еще планируем повышать стоимость газа оптовую. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас не самая лучшая ситуация с подтвержденными запасами газа. При таких оптовых ценах частные субъекты не идут в разработку газа. Им просто невыгодно. И в перечень топ-стран по уровню разработки и запасам мы, к сожалению, сейчас не входим из-за этого.

Цена является стимулом и таким притягательным условием для инвесторов. Поэтому мы вынуждены будем в этом году еще раз поднять оптовые цены на газ для того, чтобы привлечь в эту сферу инвесторов", - сказал на брифинге в Парламенте Жумангарин.