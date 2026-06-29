Юг Казахстана получит 1 ГВт "зеленой" энергии: стартовало строительство ветропарка
Новый ветропарк мощностью 1 ГВт с крупнейшей системой накопления энергии поможет сократить дефицит электроэнергии на юге страны и станет одним из самых масштабных проектов «зеленой» энергетики в Центральной Азии.
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В Казахстане дан официальный старт строительству одного из крупнейших проектов в сфере возобновляемой энергетики. В Жамбылской области началась реализация ветровой электростанции мощностью 1 гигаватт, которая вместе с современной системой накопления энергии должна стать важным элементом энергетической инфраструктуры страны.
Торжественная церемония закладки капсулы прошла в формате телемоста. Старт строительству дали вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов, председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов и генеральный директор эмиратской компании Masdar Мохамед Джамиль Аль-Рамахи.
Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 1,4 млрд долларов США. После ввода станции в эксплуатацию она позволит значительно снизить дефицит электроэнергии в южных регионах Казахстана, а также укрепит энергетическую безопасность страны.
Кто строит электростанцию
Проект реализует международный консорциум, в который вошли мировой лидер в области возобновляемой энергетики из Объединенных Арабских Эмиратов Masdar (40%), компания W Solar (40%), казахстанская компания Qazaq Green Power, входящая в структуру фонда "Самрук-Қазына" (18%), а также Казахстанский инвестиционный фонд развития KIDF (2%).
Участники проекта отмечают, что строительство станет одним из крупнейших примеров международного сотрудничества Казахстана в сфере развития "зеленой" экономики.
Что построят
Особенностью проекта станет не только сама ветровая электростанция мощностью 1 ГВт, но и интегрированная система накопления энергии.
Станцию оснастят промышленными аккумуляторами мощностью 300 МВт и емкостью 600 МВт·ч. Такая технология позволит накапливать произведенную электроэнергию и передавать ее в энергосистему даже при отсутствии ветра или в часы максимального потребления.
Фактически речь идет о новом поколении ветровых электростанций, где выработка энергии становится более стабильной и прогнозируемой, что особенно важно для надежной работы национальной энергосистемы.
Сколько стоит проект и когда его завершат
Стоимость строительства оценивается примерно в 1,4 млрд долларов США.
Подготовительные работы на строительной площадке уже начались. Полностью завершить строительство и ввести ветроэлектростанцию в промышленную эксплуатацию планируется в третьем квартале 2029 года.
В Министерстве энергетики отмечают, что новый ветропарк позволит одновременно решить несколько стратегических задач.
По словам вице-министра энергетики Сунгата Есимханова, проект станет важным шагом на пути к энергетической независимости страны и достижению климатических целей.
"Партнерство с компанией Masdar способствует развитию возобновляемой энергетики и продвижению Казахстана к углеродной нейтральности. Данный проект поможет укрепить энергетическую безопасность региона и привлечь современные технологии в сектор ВИЭ. Мы ценим готовность партнеров инвестировать в устойчивое развитие страны и со своей стороны предоставим необходимую поддержку для успешной реализации всех этапов проекта", — отметил Сунгат Есимханов.
После запуска электростанция позволит ежегодно сокращать выбросы углекислого газа примерно на 2,5 млн тонн, что станет одним из крупнейших экологических эффектов среди объектов возобновляемой энергетики в стране.
Напомним, 12 мая 2025 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов, который создал правовую основу для реализации проекта ветроэлектростанции в Жамбылской области.
Кроме того, в апреле текущего года на полях Регионального экологического саммита в Астане Казахстан подписал с китайскими партнерами инвестиционное соглашение о строительстве ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Карагандинской области. Объем инвестиций в этот проект составляет 645 млн долларов, а ежегодная выработка электроэнергии превысит 1,6 млрд кВт·ч.
Еще один масштабный проект готовится к реализации в области Жетысу. Здесь АО "Самрук-Энерго" совместно с китайскими инвесторами планирует построить ветропарк мощностью 1 ГВт с современной системой накопления энергии. После завершения проектно-изыскательских работ стороны намерены приступить к строительству объекта, который должен стать одним из крупнейших центров ветровой генерации в регионе.
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