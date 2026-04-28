Сокращение сотрудников центров обслуживания населения в Казахстане возможно в будущем на фоне перехода государственных услуг в онлайн-формат. Об этом на брифинге в Правительстве заявил первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ростислав Коняшкин, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, прямого решения о сокращении штата не принималось, однако такая вероятность существует.

«Мы не говорили, что будем сокращать сотрудников ЦОН. Лично я такого никогда не заявлял. Но все понимают: если количество посетителей в центрах обслуживания населения будет снижаться, рано или поздно мы к этому придем», - отметил Коняшкин.

Он пояснил, что в государственной корпорации Правительство для граждан действует методика расчета необходимого числа сотрудников в каждом фронт-офисе в зависимости от потока посетителей. На ее основе проводится регулярная оценка кадровой потребности.

При этом вице-министр подчеркнул, что на данный момент сокращений не было.

«Сокращались только отдельные вакантные должности. Мы рассматриваем этот вопрос в зависимости от ситуации. Это не является самоцелью. Наша главная задача - цифровизация услуг, сделать их максимально удобными для граждан, чтобы люди могли получать их, не посещая ЦОН. Все остальное - это следствие», - добавил он.

Таким образом, дальнейшие изменения в численности сотрудников будут зависеть от темпов цифровизации и снижения нагрузки на центры обслуживания населения.

Ранее на Правительственном часе в Мажилисе депутат Асхат Аймагамбетов заявил, что искусственный интеллект кардинально меняет рынок труда. Он подчеркнул, что раньше узкая специализация считалась преимуществом: юрист должен был знать нормы права, переводчик – язык, бухгалтер – счета. Однако сегодня такие задачи искусственный интеллект выполняет быстрее и точнее среднего специалиста.

