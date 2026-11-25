Курултай одобрил в первом чтении два законопроекта об энергосбережении. Под новые правила впервые системно попадут школы, больницы, детские сады и госучреждения. Еще 5 тыс. социальных объектов пройдут углубленную проверку расхода энергии, крупных потребителей станет больше, а за закупки неэнергоэффективных товаров должностных лиц будут наказывать. Документы разработаны во исполнение поручения Главы государства.

Первый документ вносит изменения в законы об энергосбережении и повышении энергоэффективности. Второй дополняет Кодекс об административных правонарушениях.

Действующий закон об энергосбережении приняли в 2012 году. По словам докладчика, члена Комитета по региональному и инфраструктурному развитию Армана Калыкова, он рассчитан в первую очередь на крупную промышленность и энергетику, а бюджетные учреждения почти не затрагивал.

Энергоемкость ВВП Казахстана примерно вдвое выше среднемирового уровня и в 3,6 раза выше, чем в странах ОЭСР. С 2021 по 2025 год она снизилась на 4%, но конечное потребление энергоресурсов за то же время выросло на 10,8%. Одним из главных потребителей Калыков назвал здания, государственные, коммерческие и жилые.

«По итогам 2025 года энергоемкость ВВП снизилась на 4% по сравнению с уровнем 2021 года. Вместе с тем достигнутых темпов недостаточно», – сказал Арман Калыков.

Первое изменение касается школ, больниц и детсадов. Для бюджетных организаций введут правила мониторинга энергопотребления. Те, кто не соблюдает нормативы, попадут в Государственный энергетический реестр. Через реестр углубленно проверят еще 5 тыс. социально значимых объектов, после этого каждому дадут рекомендации, как расходовать энергию экономнее.

«Реализация данных поправок позволит расширить внедрение энергоэффективных технологий в государственных зданиях, обеспечить соблюдение нормативных параметров температурного режима, а также сократить потери и повысить рациональность использования энергетических ресурсов», – отметил депутат.

Проще говоря, в классах, палатах и группах детсадов температура должна соответствовать нормативам, а энергия перестанет уходить впустую.

Второе изменение увеличит число крупных потребителей под контролем. Порог, после которого предприятие обязано заключать соглашение об энергосбережении, снизят вдвое, со 100 до 50 тыс. тонн потребляемых энергоресурсов в год. За тем, насколько достоверные, полные и своевременные данные компании передают в энергореестр, будет следить государство. Требования к энергоаудиторам ужесточат, необходимое оборудование должно быть у них в собственности.

Третье изменение касается частных инвестиций. Энергосервисные компании выведут из-под правил госзакупок. Такая компания модернизирует здание за свои или привлеченные деньги, добивается экономии и получает за это вознаграждение в течение договора, до 6 лет. Бюджету не нужно вкладываться на старте.

«Данным законопроектом предусматривается специальное условие проведения закупок для того, чтобы не ориентироваться только на стоимостные решения, а именно смотреть на применение технологических современных решений, а также достижение результатов по энергосбережению», – пояснил вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов в ответ на вопрос депутата Нуржана Ниязалиева.

По словам вице-министра, бюджетные организации смогут привлекать частные инвестиции без первоначального вложения бюджетных средств и платить за услуги только после того, как будут достигнуты конкретные результаты.

Четвертое изменение дает новую задачу акимам. Полномочия в сфере энергосбережения расширят у акимов районов, городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Они будут следить, как госучреждения соблюдают нормативы энергопотребления. Депутат Динара Райханова засомневалась, справятся ли с этим сельские акимы.

«Не приведет ли это к ситуации, когда мы их наделяем новыми полномочиями, но при этом фактически возлагаем на них невыполнимые обязательства?» – спросила Динара Райханова.

Кажкенов ответил, что мониторинг будет только документальным, по данным самих учреждений, без выездов с приборами.

«На сегодняшний день таких объектов на местах не так много. Если брать города районного значения, порядка 17 государственных учреждений, в сельских округах 4», – сказал вице-министр.

Обучать специалистов акиматов и сопровождать процедуру будет Национальный институт развития в области энергосбережения. Акимы должны будут закладывать энергоэффективность в бюджет при капремонте и модернизации социальных объектов.

Пятое изменение вводит штрафы. Поправки в КоАП вводят административную ответственность за закупку товаров, работ и услуг, которые не соответствуют требованиям энергоэффективности. Наказывать будут должностных лиц и некоммерческие организации. Размеры штрафов на заседании не назвали.

Для жильцов новых обязанностей не названо, но поправки уточняют, какой многоквартирный дом считается энергоэффективным. Впереди второе чтение.

Ранее BAQ.KZ писал, что еще 5 тыс. школ, больниц и детсадов проверят на перерасход энергии, и о том, что в Казахстане хотят вывести из-под госзакупок энергосервисные компании.