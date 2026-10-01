В Казахстане открыли институт по изучению воды и изменения климата

В Казахстане начал работу Казахстанско-Немецкий институт NEXUS, который займется вопросами управления водными ресурсами и изменения климата. Одной из его задач станет разработка модели трансграничного управления водными ресурсами для стран Центральной Азии.

Институт открыт на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета (KazNARU) под управлением Национальной академии наук РК. Партнерами проекта выступили Казахстанско-Немецкий университет и Фонд Ханнса Зайделя.

В NEXUS планируют готовить специалистов и реализовывать научные проекты в области водных ресурсов и климата. Кроме того, на его базе хотят запустить региональную программу цифровизации водного сектора, используя в том числе опыт Германии.

О создании института рассказали во время международной конференции, посвященной будущему Каспийского моря. Ученые и эксперты обсуждали снижение уровня моря, изменение климата, состояние водных ресурсов и биоразнообразия.

Президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев отметил, что происходящие с Каспием изменения затрагивают не только экологию.

«Снижение уровня Каспия, климатические изменения, состояние водных ресурсов и биоразнообразия напрямую затрагивают экологическую безопасность, прибрежную инфраструктуру, энергетику, транспорт, экономику и качество жизни миллионов людей. Эти вызовы выходят за рамки отдельных отраслей и государственных границ, поэтому требуют совместных научных подходов и согласованных решений», – сказал Ахылбек Куришбаев.

Одним из предлагаемых решений может стать использование современных цифровых технологий для наблюдения за Каспием. В НАН считают необходимым создать единую систему мониторинга и прогнозирования состояния моря с применением искусственного интеллекта, спутниковых данных и геоинформационных технологий.

Также ученые предлагают разработать научные сценарии изменения водного баланса Каспия и адаптации прибрежных территорий, а также единую программу по сохранению экосистемы и биоразнообразия моря.

Для этих задач в перспективе может быть адаптирована создаваемая НАН интеллектуальная платформа DeepBas, предназначенная для пространственно-временного анализа и управления водными ресурсами.

По итогам конференции и практического воркшопа специалисты планируют подготовить аналитическую записку с научными рекомендациями по сохранению и восстановлению экосистемы Каспийского моря.

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