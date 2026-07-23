В Казахстане открыли первый IT-детский сад
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В Кобдинском районе Актюбинской области на базе детского сада «Нұрлы болашақ» запустили пилотный проект «IT-детский сад». Его главная цель – познакомить детей с цифровыми технологиями и развивать техническое мышление уже в дошкольном возрасте.
Для воспитанников создана современная образовательная среда, где в игровой форме они знакомятся с основами информационных технологий, развивают логическое и критическое мышление, исследовательские навыки и получают первые инженерные знания.
Робототехника для дошкольников
Одним из ключевых направлений проекта стал кабинет робототехники. По запросу родителей здесь открыли одноименный кружок, который посещают 25 детей.
Два раза в неделю под руководством IT-специалиста воспитанники изучают основы конструирования, моделирования и программирования, а также учатся работать в команде и решать практические задачи.
Подготовка к школе и современные технологии
Еще одной особенностью проекта станет открытие класса предшкольной подготовки. Впервые в Кобдинском районе на базе детского сада будет организовано отдельное обучение будущих первоклассников.
Учреждение оснащено интерактивными досками, компьютерной техникой, высокоскоростным Wi-Fi и цифровыми средствами обучения. Для детей также оборудованы игровые и спортивные зоны, медицинский блок и благоустроенная территория с игровыми площадками.
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