Конституционный суд Казахстана признал неконституционными нормы, которые фактически заставляли родителей оплачивать исполнение судебных решений о порядке общения с детьми даже в тех случаях, когда суд уже подтвердил их право на встречи с ребенком, передает BAQ.kz.

Поводом для рассмотрения дела стало обращение гражданина, который после развода столкнулся с неожиданной проблемой. Несмотря на наличие судебного решения, определившего порядок общения с детьми, для его исполнения пришлось обращаться к частному судебному исполнителю. При этом расходы на его услуги закон возлагал не только на родителя, препятствовавшего исполнению решения суда, но и на самого взыскателя – человека, в пользу которого это решение было вынесено.

По мнению заявителя, такая практика создавала дополнительные финансовые барьеры для общения с собственными детьми и фактически ограничивала его родительские права.

Почему возник спор

Согласно действовавшим нормам, если один из родителей не исполнял решение суда о порядке общения с ребенком, работа частного судебного исполнителя оплачивалась обеими сторонами в равных долях.

Между тем общая логика исполнительного производства в Казахстане строится иначе: расходы, связанные с неисполнением судебного решения, как правило, несет должник – то есть тот, кто нарушил требования суда.

В случае с делами о детях этот принцип фактически не работал.

Что решил Конституционный суд

Рассматривая обращение, Конституционный суд напомнил, что развод родителей или их раздельное проживание не могут становиться причиной ограничения права ребенка на общение с обоими родителями.

В постановлении подчеркивается, что каждый родитель обязан участвовать в воспитании и развитии ребенка, а государство должно создавать механизмы для защиты этих прав.

"Механизм принудительного исполнения судебных решений должен обеспечивать реальную защиту интересов ребенка в поддержании семейных связей и не ставить их в зависимость от имущественного положения родителей", – говорится в решении суда.

Суд пришел к выводу, что действующий порядок снижает эффективность исполнения судебных решений и перекладывает финансовые обязательства на того родителя, чьи права уже были подтверждены судом.

Что изменится

В итоге Конституционный суд признал спорные нормы не соответствующими Конституции.

Теперь Правительству рекомендовано изменить законодательство и пересмотреть порядок оплаты услуг частных судебных исполнителей по делам, связанным с определением порядка общения с ребенком.

Фактически это означает, что государство должно выработать новый механизм, при котором родитель, добившийся через суд права на общение с ребенком, не будет нести дополнительные расходы за исполнение уже вынесенного судебного решения.

Таким образом, Конституционный суд подтвердил важный принцип: право ребенка на общение с обоими родителями и право родителя участвовать в воспитании своего ребенка не должны зависеть от его финансовых возможностей.

Ранее конституционный суд Казахстана рассматривал вопрос о том, законно ли возлагать расходы на услуги частного судебного исполнителя (ЧСИ) на обоих родителей при исполнении решений о порядке общения с ребенком. Суд ранее определил порядок общения отца с несовершеннолетними детьми, проживающими с матерью. После этого было открыто исполнительное производство.

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