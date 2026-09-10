В Казахстане планируют усилить ответственность за нарушение требований энергоэффективности
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В Казахстане планируют усилить административную ответственность за нарушение требований в сфере энергоэффективности. Соответствующие поправки предусмотрены в двух законопроектах, которые сейчас рассматриваются в Курултае. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК Олжас Алибеков, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, законопроекты направлены на совершенствование государственной политики в сфере энергосбережения и дальнейшее снижение энергоемкости экономики.
«Предлагаемые изменения сосредоточены на четырех основных направлениях. Первое – гармонизация требований в сфере энергоэффективности с положениями Экологического кодекса. Второе – совершенствование механизмов формирования и ведения Государственного энергетического реестра, что позволит повысить качество данных и эффективность государственного управления», – сообщил Алибеков.
Еще одно направление касается развития энергосервисного рынка и создания условий для более активного участия бизнеса в реализации энергоэффективных проектов.
Отдельный блок поправок предусматривает усиление административной ответственности за нарушение требований в сфере энергоэффективности.
«Четвертое направление – усиление административной ответственности за нарушение требований в сфере энергоэффективности», – отметил представитель ведомства.
По словам Алибекова, предлагаемые изменения должны создать дополнительные стимулы для соблюдения установленных требований, повысить ответственность крупных потребителей и способствовать сокращению энергопотребления, в том числе в бюджетном секторе.
Сейчас государственная политика в этой сфере строится вокруг нескольких механизмов: законодательства, Концепции развития энергосбережения и повышения энергоэффективности, Государственного энергетического реестра, контроля крупнейших потребителей и новых законодательных инициатив.
В ведомстве рассчитывают, что усиление действующей системы позволит перейти от учета энергопотребления к более эффективному управлению ресурсами и достижению измеримых показателей в сфере энергосбережения.
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