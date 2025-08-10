10 августа в Казахстане отмечается День Абая – великого поэта, философа, просветителя и основоположника казахской письменной литературы. Этот день стал не только данью уважения к его вкладу в культуру, но и возможностью вновь обратиться к его непреходящим идеям, передает BAQ.KZ.

Абай Кунанбаев родился в 1845 году в семье влиятельного рода. Но, несмотря на знатное происхождение, он с юных лет стремился к знаниям, изучал восточную и западную философию, литературу, религию и право. Своими произведениями Абай поднимал важнейшие вопросы: о справедливости, человеческой чести, роли образования и труда, о судьбе народа.

Его "Слова назидания" до сих пор остаются актуальными. Это своего рода нравственный кодекс, где каждый казахстанец может найти ответы на вопросы времени. Абай учил мыслить, сомневаться, искать истину – и в этом его современность.

Для многих этот день – не просто дань прошлому, а возможность прикоснуться к духовному наследию, которое объединяет нацию.

"Мероприятия будут продолжаться до конца года. В целом переоценить значение и роль наследия Абая в духовном развитии нашего народа невозможно. Его Слова назидания и поэтические творения очень важны для нас всех", - так высказался председатель Комитета МКИ Ерлан Дакенов на одном из брифингов.

Наследие Абая – ориентир для будущего

Сегодня идеи Абая звучат особенно важно. В условиях стремительных перемен и цифровой эпохи его призывы к честности, просвещению и взаимопониманию становятся ориентиром. Именно поэтому День Абая – это не просто памятная дата, а повод задуматься, что каждый из нас может сделать для собственного развития и процветания страны.

Как в Казахстане отмечают День Абая

Ежегодно 10 августа по всей стране проходят торжественные мероприятия, посвящённые памяти великого мыслителя. В городах и сёлах организуются литературные вечера, чтения стихов Абая, музыкальные концерты с исполнением его кюев и песен. Школьники, студенты и творческая молодёжь участвуют в конкурсах чтецов, театральных постановках и открытых уроках, посвящённых жизни и творчеству Абая.

Особое внимание в этот день уделяется культурным и образовательным учреждениям – в библиотеках, музеях, театрах проходят тематические выставки, лекции и кинопоказы. В Семее и на родине Абая в Жидебае устраиваются праздничные мероприятия, экскурсии, а также возложение цветов к памятникам поэта.

К примеру, в этом году проходила научная конференция, была заложена капсула по строительству Дома дружбы, а также состоялся поэтический конкурс. Кроме того, в рамках акции "Абайға құрмет" планируется строительство творческого центра города Шымкент, выставочного центра Туркестанской области, школы келешек города Астаны, Центра боевых искусств Актюбинской области, центра настольного тенниса Павлодарской области, Восточно-Казахстанская область благоустроит набережную Иртыша в Семее. А викторина об Абае собрала в Семее больше 1000 участников на прошлой неделе.