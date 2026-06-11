Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Уполномоченного по правам ребенка Динару Закиеву, которая представила информацию о реализуемых мерах по защите прав детей и новых инициативах в этой сфере, сообщает BAQ.KZ.

В ходе встречи детский омбудсмен доложила о принятии в текущем году концепции "Дети Казахстана". Документ объединил меры государственной поддержки детей в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и безопасности.

По словам Динары Закиевой, на основе анализа текущей ситуации был подготовлен пятилетний план действий, включающий 158 конкретных мер по усилению социальной поддержки семей с детьми и совершенствованию механизмов защиты прав несовершеннолетних.

Управления по защите прав детей в регионах

Президенту также сообщили о завершении работы по созданию специальных управлений по защите прав детей в структуре региональных акиматов.

Их полномочия уже закреплены в национальном законодательстве, а в настоящее время проводятся необходимые организационные процедуры для полноценного запуска работы новых подразделений.

Динара Закиева объявила о запуске новой структуры по защите детей

Кроме того, в этом году был проведен мониторинг ситуации в девяти регионах страны. В ходе проверки оценивалась эффективность мер по обеспечению психологического благополучия детей и профилактике нарушений их прав.

Более 167 тысяч обращений

Отдельное внимание во время встречи было уделено развитию системы психологической помощи детям.

По информации Уполномоченного по правам ребенка, в стране продолжается создание центров психологической поддержки, а также внедряется единая программа диагностики психологического благополучия несовершеннолетних.

Одним из эффективных инструментов выявления проблем стала система QR-111, размещенная в школах. Она позволяет детям напрямую обращаться за помощью и сообщать о случаях нарушения своих прав.

С октября 2024 года по июнь 2026 года через QR-111 поступило более 167 тысяч сообщений от детей. Кроме того, на государственный контакт-центр 111 за этот период поступило 4 523 звонка.

Что еще обсуждали

На встрече также обсуждались вопросы развития детской инфраструктуры, в том числе в сельской местности, а также меры по поддержке родителей и повышению их ответственности за безопасность детей.

Подводя итоги встречи, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность совместной работы Уполномоченного по правам ребенка, Правительства и местных исполнительных органов для эффективной реализации концепции "Дети Казахстана".

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