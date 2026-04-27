В Казахстане разъяснили запрет на скрытие лица
Полицейские усилили разъяснительную работу среди населения по поводу ограничений на ношение одежды, закрывающей лицо в общественных местах.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В полиции Мангистауской области сотрудники рассказали жителям о требованиях закона и причинах введения ограничений, передает BAQ.kz.
Зачем введены ограничения
В последнее время правоохранительные органы активно проводят разъяснительную работу, что вызывает у граждан вопрос: касается ли это их.
Как отмечают в полиции, основная цель - обеспечение общественной безопасности и противодействие терроризму. Современные системы видеонаблюдения должны позволять быстро идентифицировать человека в общественных местах, что помогает предотвращать правонарушения.
Что именно запрещено
Сотрудники Департамент полиции Мангистауской области сообщили, что ограничения касаются одежды и предметов, затрудняющих распознавание лица.
Речь идет о ношении одежды, полностью или частично закрывающей лицо, а также предметов, которые мешают идентификации человека без объективной причины.
Такие меры направлены на профилактику правонарушений и поддержание общественного порядка.
Где проходят разъяснения
Полицейские совместно с подразделениями по противодействию экстремизму и общественной безопасности проводят встречи в местах массового скопления людей.
Жителям подробно объясняют требования законодательства и причины введения новых правил.
Кого не коснутся ограничения
При этом в законе предусмотрены исключения. Ограничения не распространяются на случаи, когда закрытие лица обусловлено объективной необходимостью.
Например, при медицинских показаниях, в том числе при ношении масок для защиты от заболеваний, при выполнении профессиональных обязанностей, требующих специальной экипировки, а также при неблагоприятных погодных условиях.
Исключения также действуют для спортивных и культурных мероприятий, где использование масок или костюмов является частью формата.
Это не связано с религией
В полиции отдельно подчеркнули, что данные меры не направлены против каких-либо религиозных взглядов.
Ограничения носят исключительно технический и профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности граждан.
Читай также: Полиция Алматы прокомментировала видео с женщинами с закрытыми лицами
Самое читаемое
- Как выглядит дом Ауэзова в Семее, который лишили статуса памятника и защиты
- Подозреваемый в стрельбе признался в планах нападения на администрацию президента США
- Ход строительства ж/д линии «Бахты – Аягоз» проверили в области Абай
- Жанибек Алимханулы может вернуться на ринг раньше срока
- Китай заговорил о последствиях действий Евросоюза