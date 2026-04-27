В Казахстане разъяснили запрет на скрытие лица

В полиции Мангистауской области сотрудники рассказали жителям о требованиях закона и причинах введения ограничений, передает BAQ.kz.

В Казахстане был принят закон, регулирующий ношение одежды, скрывающей лицо. В рамках поправок в Кодекс об административных правонарушениях вводится административная ответственность за ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо и мешающей его распознаванию (никаб). За первое нарушение будет выноситься предупреждение, за повторное – штраф 10 МРП.

Зачем введены ограничения

В последнее время правоохранительные органы активно проводят разъяснительную работу, что вызывает у граждан вопрос: касается ли это их.

Как отмечают в полиции, основная цель - обеспечение общественной безопасности и противодействие терроризму. Современные системы видеонаблюдения должны позволять быстро идентифицировать человека в общественных местах, что помогает предотвращать правонарушения.

Что именно запрещено

Сотрудники Департамент полиции Мангистауской области сообщили, что ограничения касаются одежды и предметов, затрудняющих распознавание лица.

Речь идет о ношении одежды, полностью или частично закрывающей лицо, а также предметов, которые мешают идентификации человека без объективной причины.

Такие меры направлены на профилактику правонарушений и поддержание общественного порядка.

Где проходят разъяснения

Полицейские совместно с подразделениями по противодействию экстремизму и общественной безопасности проводят встречи в местах массового скопления людей.

Жителям подробно объясняют требования законодательства и причины введения новых правил.

Кого не коснутся ограничения

При этом в законе предусмотрены исключения. Ограничения не распространяются на случаи, когда закрытие лица обусловлено объективной необходимостью.

Например, при медицинских показаниях, в том числе при ношении масок для защиты от заболеваний, при выполнении профессиональных обязанностей, требующих специальной экипировки, а также при неблагоприятных погодных условиях.

Исключения также действуют для спортивных и культурных мероприятий, где использование масок или костюмов является частью формата.

Это не связано с религией

В полиции отдельно подчеркнули, что данные меры не направлены против каких-либо религиозных взглядов.

Ограничения носят исключительно технический и профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности граждан.

