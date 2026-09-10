В Казахстане снова заговорили о скрининге рака легких

В Казахстане уже несколько лет существует отечественная ИИ-система для ранней диагностики рака легких, технически интегрированная с 200 медорганизациями, однако широкого запуска проект так и не получил. Депутат Курултая Сергей Пономарев потребовал от Правительства объяснить причины задержки и назвать конкретные сроки внедрения скрининга, передает BAQ.KZ.

С депутатским запросом член фракции партии «Әділет» обратился к Премьер-министру Олжасу Бектенову.

Более трех тысяч диагнозов в год

По словам Пономарева, рак легкого занимает первое место по смертности среди онкологических заболеваний в Казахстане, а ежегодно такой диагноз получают более трех тысяч человек. Депутат считает, что внедрение скрининга среди групп высокого риска с использованием низкодозной компьютерной томографии позволит чаще выявлять заболевание на ранних стадиях.

Он также сослался на международный опыт: по приведенным депутатом данным, такие исследования позволили снизить смертность от рака легких в США на 20%, а в Италии – на 39%.

«Запущенный рак легких обходится государству в 60 миллионов тенге на одного больного и многие из них, увы, безнадежны. Но главное даже не в деньгах, а в здоровье казахстанцев», – заявил Пономарев.

Система есть, но проект не получил развития

Особое внимание депутат обратил на то, что технологическая основа для такого скрининга, по его словам, в стране уже создана.

«Еще в 2023 году за счет гранта Всемирного банка была создана готовая ИИ-система ранней диагностики и скрининга рака легких, технически интегрированная с 200 медицинскими организациями страны», – сообщил депутат.

Однако, как утверждает Пономарев, дальнейшего развития проект не получил, несмотря на появление необходимой правовой базы в сфере искусственного интеллекта.

От Правительства ждут сроков запуска

Депутат просит установить причины задержки внедрения скрининга, провести независимую оценку существующих технологий и определить конкретные сроки и условия запуска проекта.

В случае выявления нарушений он также предлагает рассмотреть вопрос об ответственности причастных должностных лиц.

Пономарев напомнил, что внедрение национального скрининга рака легких для групп высокого риска закреплено и в предвыборной программе партии «Әділет».

«Теперь это обещание партии и прямой долг перед гражданами страны, чьи жизни зависят от своевременной диагностики», – подчеркнул депутат.