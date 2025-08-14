В Казахстане создан Республиканский штаб по борьбе с наркоманией
По поручению Президента в РК начали работу новые штабы против наркопреступности.
По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученному на заседании Совета Безопасности, распоряжением Премьер-министра Казахстана создан Республиканский штаб по координации деятельности государственных органов в сфере профилактики наркомании и противодействия наркопреступности, передает BAQ.KZ.
Возглавит штаб Премьер-министр. Его заместителями назначены заместитель Премьер-министра и министр внутренних дел.
Среди ключевых задач штаба — координация работы госорганов в сфере борьбы с наркоманией и наркобизнесом, разработка эффективных профилактических мер, а также совершенствование системы профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых.
В состав штаба вошли представители Генеральной прокуратуры, КНБ, Агентства по финансовому мониторингу, Нацбанка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также руководители ряда профильных министерств.
Распоряжением Премьер-министра также предусмотрено создание региональных штабов в областях и городах республиканского значения — Астане, Алматы и Шымкенте.
Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят меры против наркомании в школах и медиапространстве.
Позже Токаев передал штаб по борьбе с наркоманией в ведение Правительства.
