В Казахстане стартовал прием заявок на премии «Тұмар» и «Үркер»

В Казахстане начался прием заявок на национальные премии в области медиа «Тұмар» и «Үркер». В 2026 году премии отмечают десятилетие и впервые пройдут под эгидой Qazaqstan Media Awards, передает BAQ.KZ.

Участвовать в конкурсе могут республиканские и региональные телеканалы, радиостанции, печатные и интернет-издания. Заявки также принимаются от журналистов, телеведущих, авторов медиапроектов, редакций и творческих коллективов казахстанских СМИ.

На конкурс можно представить работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 18 сентября 2025 года по 18 сентября 2026 года включительно.

Прием заявок продлится с 18 сентября по 2 октября 2026 года на официальном сайте Qazaqstan Media Awards.

Какие номинации предусмотрены

Конкурс пройдет по двум основным направлениям. В телевизионной журналистике определят лучшего телеведущего, лучший телевизионный материал, телесериал, информационно-аналитическую программу, документальный проект, а также проект в сфере общественной ответственности.

В направлении печатной, интернет- и радиожурналистики предусмотрены номинации «Лучший журналист года», «Лучший материал года», «Лучший аналитический материал», «Лучший медиапроект» и «Лучший радиопроект».

Отдельная номинация в этом году посвящена использованию искусственного интеллекта – «Будущее журналистики: лучший проект в сфере искусственного интеллекта». Она появилась в конкурсе впервые.

Работы участников будет оценивать независимое жюри, в которое войдут журналисты, представители медиаотрасли и эксперты.

Национальные премии «Тұмар» и «Үркер» проводятся по инициативе Министерства культуры и информации Казахстана.

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