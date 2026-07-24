В Казахстане усилили борьбу с торговлей людьми: заблокированы почти 8 тысяч сайтов

С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировано 80 преступлений, связанных с торговлей людьми, а также пресечена деятельность двух организованных преступных групп, причастных к этому виду преступлений. Об этом сообщил начальник Третьего управления Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Самат Кусетов на круглом столе в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Самата Кусетова, одним из раскрытых преступлений стала схема, действовавшая в Алматы и Шымкенте. По данным следствия, участники организованной группы находили людей без определенного места жительства, оформляли на них положительную кредитную историю, после чего регистрировали дорогостоящие автомобили, которые затем продавали третьим лицам.

Основные организаторы задержаны, расследование продолжается.

758 нарушений и штрафы на 213 миллионов тенге

МВД продолжает пресекать правонарушения, способствующие торговле людьми. С начала года зарегистрировано 758 административных правонарушений, связанных преимущественно с предоставлением помещений для занятия проституцией и организацией услуг сексуального характера.

Общая сумма наложенных штрафов превысила 213 млн тенге.

Как помогают жертвам торговли людьми

Для защиты пострадавших полиция взаимодействует с социальными службами. В рамках механизма перенаправления помощь оказали 15 жертвам торговли людьми.

Из них 11 человек получили юридические консультации, троим были предоставлены специальные социальные услуги, один ребенок помещен в Дом ребенка.

Кроме того, 29 потерпевших находятся под государственной защитой, а двум пострадавшим планируется выплатить компенсацию.

Проверки в селах и профилактика в школах

Совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством труда и социальной защиты населения продолжается работа мобильных групп по выявлению случаев принудительного труда в сельской местности.

За первое полугодие проведено 155 выездов в районы и села, которыми охвачено более 8 тысяч человек.

Также МВД совместно с Министерством просвещения проводит профилактическую работу в учебных заведениях для предупреждения вовлечения несовершеннолетних в проституцию и оказание иных услуг сексуального характера.

Почти 8 тысяч сайтов направили на блокировку

Особое внимание уделяется интернет-пространству. По словам Самата Кусетова, в Министерство культуры и информации направлены предложения о блокировке около 8 тысяч интернет-ресурсов, содержащих порнографические материалы и контент, связанный с торговлей людьми.

Кроме того, с начала года по этой теме опубликовано почти 1,5 тысячи информационных материалов, из них 859 – в СМИ и 628 – в социальных сетях.

Новый план и цифровые технологии

В МВД сообщили, что совместно с государственными органами разрабатывается План противодействия торговле людьми на 2027–2029 годы.

Документ предусматривает совершенствование законодательства, усиление профилактики, внедрение международных стандартов выявления жертв и алгоритмов оказания помощи. Также планируется активнее использовать цифровые технологии и искусственный интеллект для выявления транснациональных преступных групп и преступных схем, действующих через социальные сети и онлайн-платформы.

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