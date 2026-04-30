Власти усилили контроль за ценами на продукты
С начала года выявлены тысячи нарушений, а список контролируемых товаров расширили.
В Казахстане усиливают контроль за ценами на социально значимые продукты, передает BAQ.kz.
Как говорится в сообщении, с начала 2026 года перечень социально значимых продовольственных товаров расширили с 19 до 31 позиции. Это потребовало усиления контроля за ценами.
Что делают, чтобы цены не росли
В стране применяют комплекс мер, включая государственный контроль за торговыми надбавками.
По состоянию на середину апреля за превышение допустимых надбавок назначено 1 406 административных штрафов.
"Это составляет порядка 50% от общего числа таких нарушений за весь 2025 год", - говорится в сообщении.
Также усилили работу региональных комиссий, которые проверяют цепочки поставок и выявляют лишних посредников.
По данным ведомства:
- проведено 372 заседания;
- выявлено 1 092 нарушения;
- составлено 974 протокола;
- исключено 118 посредников из цепей поставок.
Почему растут цены
Одной из причин роста цен называют наличие посредников в цепочке поставок.
В некоторых случаях выявляются сделки с участием трёх и более оптовых звеньев, а также цепочки из четырёх и более сделок за один день.
Как отмечается, такие схемы могут влиять на удорожание товаров.
Как находят нарушения
Для контроля используются электронные счета-фактуры и цифровые инструменты.
С начала года выявлен 2 361 риск превышения торговых надбавок.
"Применяются технологии искусственного интеллекта, что позволяет быстрее выявлять нарушения", - говорится в сообщении.
Также проводится анализ связей между участниками сделок, чтобы выявить возможную аффилированность.
Что дальше
В ведомстве заявили, что работа по контролю за ценами будет продолжена.
Планируется и дальше совершенствовать механизмы регулирования и усиливать меры против необоснованного роста стоимости продуктов.
В Казахстане регулярно регулируются цены на социально значимые продукты, включая хлеб, молоко, сахар и другие товары первой необходимости. В последние годы власти усиливают контроль за торговыми надбавками и цепочками поставок.
Читай также:
Авиабилеты могут подорожать в 2026
Самое читаемое
- Рыбакина сократила отставание от Соболенко
- Скончалась общественный деятель и политик Бахыт Туменова
- Под Актобе нашли обломки беспилотника: момент взрыва попал на видео
- МИД Казахстана направил запрос ФРГ после сообщений о задержании казахстанца
- «От ближайшего соратника президента до предательства»: что известно о Камчыбеке Ташиеве?