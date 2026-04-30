В Казахстане усиливают контроль за ценами на социально значимые продукты, передает BAQ.kz.

Как говорится в сообщении, с начала 2026 года перечень социально значимых продовольственных товаров расширили с 19 до 31 позиции. Это потребовало усиления контроля за ценами.

Что делают, чтобы цены не росли

В стране применяют комплекс мер, включая государственный контроль за торговыми надбавками.

По состоянию на середину апреля за превышение допустимых надбавок назначено 1 406 административных штрафов.

"Это составляет порядка 50% от общего числа таких нарушений за весь 2025 год", - говорится в сообщении.

Также усилили работу региональных комиссий, которые проверяют цепочки поставок и выявляют лишних посредников.

По данным ведомства:

проведено 372 заседания;

выявлено 1 092 нарушения;

составлено 974 протокола;

исключено 118 посредников из цепей поставок.

Почему растут цены

Одной из причин роста цен называют наличие посредников в цепочке поставок.

В некоторых случаях выявляются сделки с участием трёх и более оптовых звеньев, а также цепочки из четырёх и более сделок за один день.

Как отмечается, такие схемы могут влиять на удорожание товаров.

Как находят нарушения

Для контроля используются электронные счета-фактуры и цифровые инструменты.

С начала года выявлен 2 361 риск превышения торговых надбавок.

"Применяются технологии искусственного интеллекта, что позволяет быстрее выявлять нарушения", - говорится в сообщении.

Также проводится анализ связей между участниками сделок, чтобы выявить возможную аффилированность.

Что дальше

В ведомстве заявили, что работа по контролю за ценами будет продолжена.

Планируется и дальше совершенствовать механизмы регулирования и усиливать меры против необоснованного роста стоимости продуктов.

В Казахстане регулярно регулируются цены на социально значимые продукты, включая хлеб, молоко, сахар и другие товары первой необходимости. В последние годы власти усиливают контроль за торговыми надбавками и цепочками поставок.

