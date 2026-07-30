В Казахстане утвердили два отдельных документа для туристских информационных центров и визит-центров. Они определяют, кто может создавать такие площадки, чем они должны заниматься и какие услуги предоставлять путешественникам, передает BAQ.KZ.

Первым приказом министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов утвердил правила работы туристских информационных центров.

Такой центр считается отдельной организацией. Учредить его могут акиматы столицы, областей и городов республиканского значения.

Центры будут собирать, систематизировать и обновлять сведения о туристском потенциале своего региона, его ресурсах, маршрутах и объектах. В их задачи входит продвижение местных туристских услуг внутри Казахстана и за рубежом, а также помощь новым предпринимательским проектам в туризме.

Есть у них и функция, которая касается безопасности путешественника напрямую. Центр обязан предоставлять справочную информацию о контактных данных экстренных служб, правилах безопасного поведения и действующих ограничениях.

Режим работы утверждает местный акимат с учетом потребностей туристов, сезонности потока и мероприятий по продвижению региона.

Чем визит-центр отличается от инфоцентра

Второй приказ регулирует деятельность визит-центров. Создавать их будут субъекты предпринимательства.

В отличие от информационного центра, который является организацией, визит-центр определен как конкретный объект. Это может быть отдельное здание, сооружение или помещение, где путешественники получают информацию и туристские услуги.

Самое жесткое требование в этих правилах касается безопасности. Если туристские объекты или маршруты становятся недоступными для посещения, информация об этом должна появиться в визит-центре и на его интернет-ресурсе не позднее одного часа с момента ее получения.

Данные о маршрутах, правилах посещения и ограничениях визит-центры будут обновлять во взаимодействии с информационными центрами.

Обслуживать туристов здесь будут на государственном, русском и английском языках. Режим работы может быть круглогодичным либо сезонным, это зависит от расположения объекта и туристского потока.

Правила охватывают услуги для людей с инвалидностью и маломобильных граждан. Визит-центры должны учитывать требования безбарьерного доступа к туристской инфраструктуре.

Отдельно прописаны требования к профессиональной компетентности и этике персонала. При визит-центрах разрешат размещать объекты общественного питания, торговли, размещения и другую сервисную инфраструктуру.

Оба приказа вводятся в действие через десять календарных дней после первого официального опубликования.

Ранее BAQ.KZ писал, что с 1 августа в Казахстане начнут действовать единые правила для гидов, экскурсоводов и инструкторов по туризму. Специалистов обяжут заранее знакомить туристов с маршрутом, местными правилами и возможными рисками, а данные зарегистрированных гидов внесут в открытый электронный реестр.

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