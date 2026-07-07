В Казахстане за месяц зарегистрировали 125 коррупционных преступлений
Большинство выявленных фактов связано со взяточничеством.
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В июне 2026 года в Казахстане зарегистрировано 125 коррупционных правонарушений, передает BAQ.KZ со ссылкой на Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.
Наибольшую долю среди выявленных преступлений составило взяточничество – 97 фактов. Также зарегистрированы 9 случаев мошенничества, 8 фактов злоупотребления должностными полномочиями, 7 хищений, 3 случая служебного подлога и 1 факт превышения власти.
По данным ведомства, подозреваемыми по уголовным делам признаны 67 человек.
За отчетный месяц завершено расследование 149 уголовных дел, из которых 129 уже направлены в суд.
По оконченным уголовным делам установлен ущерб на сумму 4,7 млрд тенге. Из них 2,1 млрд тенге уже возмещены в бюджет.
Кроме того, в рамках расследований наложен арест на имущество общей стоимостью 971,4 млн тенге.
В Комитете отметили, что работа по выявлению и расследованию коррупционных преступлений продолжается.
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