В июне 2026 года в Казахстане зарегистрировано 125 коррупционных правонарушений, передает BAQ.KZ со ссылкой на Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

Наибольшую долю среди выявленных преступлений составило взяточничество – 97 фактов. Также зарегистрированы 9 случаев мошенничества, 8 фактов злоупотребления должностными полномочиями, 7 хищений, 3 случая служебного подлога и 1 факт превышения власти.

По данным ведомства, подозреваемыми по уголовным делам признаны 67 человек.

За отчетный месяц завершено расследование 149 уголовных дел, из которых 129 уже направлены в суд.

По оконченным уголовным делам установлен ущерб на сумму 4,7 млрд тенге. Из них 2,1 млрд тенге уже возмещены в бюджет.

Кроме того, в рамках расследований наложен арест на имущество общей стоимостью 971,4 млн тенге.

В Комитете отметили, что работа по выявлению и расследованию коррупционных преступлений продолжается.

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