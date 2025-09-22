Министерство просвещения представило новый проект для поддержки одарённых школьников и педагогов – национальную цифровую платформу SMART Daryn. Об этом сообщил председатель Комитета среднего образования Каныбек Жумашев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Новая система автоматизирует все этапы – от регистрации на олимпиады и конкурсы до итоговых результатов. Главное преимущество платформы – возможность проведения честных и прозрачных интеллектуальных соревнований в онлайн-формате благодаря системе прокторинга, отметил глава комитета.

SMART Daryn предоставляет участникам новые возможности:

консультации у опытных тренеров,

повышение знаний через онлайн-обучение,

качественную подготовку к интеллектуальным состязаниям.

Проект направлен на раскрытие творческого и интеллектуального потенциала школьников, а также на повышение профессиональной квалификации учителей. Государственная поддержка позволит выявлять способности талантливых детей на раннем этапе и эффективно строить их образовательную траекторию.

Ранее сообщалось, что в прошлом учебном году школьники приняли участие в 35 международных олимпиадах и научных конкурсах, завоевав 1006 медалей.

По данным Министерства просвещения, в 2025 году победителям олимпиад и их наставникам выплачены единовременные премии на общую сумму свыше 100 миллионов тенге.