В Казахстане запустили платформу для одарённых учеников и учителей
Новая система автоматизирует все этапы интеллектуальных состязаний.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство просвещения представило новый проект для поддержки одарённых школьников и педагогов – национальную цифровую платформу SMART Daryn. Об этом сообщил председатель Комитета среднего образования Каныбек Жумашев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Новая система автоматизирует все этапы – от регистрации на олимпиады и конкурсы до итоговых результатов. Главное преимущество платформы – возможность проведения честных и прозрачных интеллектуальных соревнований в онлайн-формате благодаря системе прокторинга, отметил глава комитета.
SMART Daryn предоставляет участникам новые возможности:
-
консультации у опытных тренеров,
-
повышение знаний через онлайн-обучение,
-
качественную подготовку к интеллектуальным состязаниям.
Проект направлен на раскрытие творческого и интеллектуального потенциала школьников, а также на повышение профессиональной квалификации учителей. Государственная поддержка позволит выявлять способности талантливых детей на раннем этапе и эффективно строить их образовательную траекторию.
Ранее сообщалось, что в прошлом учебном году школьники приняли участие в 35 международных олимпиадах и научных конкурсах, завоевав 1006 медалей.
По данным Министерства просвещения, в 2025 году победителям олимпиад и их наставникам выплачены единовременные премии на общую сумму свыше 100 миллионов тенге.
Самое читаемое
- Землетрясение произошло в Алматинской области
- Президент Казахстана обсудил сотрудничество в урановой отрасли с главой Cameco
- $100 тысяч за рабочую визу: Трамп меняет правила игры для айти-специалистов
- 12 тысяч туристов из 45 стран приехали в Астану на концерт Backstreet Boys
- Саясат Нурбек рассказал о сотрудничестве с ETS и Смитсоновским институтом