В Казахстане завершили первые 14 проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры

В Казахстане завершены работы на первых 14 объектах в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС). Еще по десяткам проектов строительство пока не началось, передает BAQ.KZ со ссылкой на Правительство.

Ход реализации нацпроекта обсудили на заседании Проектного офиса МЭКС под председательством заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева.

Всего в рамках программы сформировано 347 проектов на 839 млрд тенге. Подрядчики определены по 220 проектам. По 77 проектам общей стоимостью 126 млрд тенге уже начались строительные работы и закуп оборудования, еще 29 проходят конкурсные процедуры.

Где уже завершили работы

Первые 14 объектов расположены в семи регионах. Общий объем инвестиций составил 27,3 млрд тенге. По итогам конкурсных процедур удалось сэкономить около 975 млн тенге.

Семь проектов завершены в Павлодарской области, два – в Западно-Казахстанской. Также работы закончены на объектах в Астане, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте. Сейчас оформляются документы для их ввода в эксплуатацию.

В области Жетісу заключены 24 договора на 31 млрд тенге и начаты работы. В Карагандинской области договоры подписаны по 15 проектам на общую сумму 88,1 млрд тенге.

По 67 проектам работы еще не начались

При этом строительство по 67 проектам 30 предприятий пока не стартовало. Среди регионов с низкими темпами реализации на заседании назвали Шымкент, области Абай и Ұлытау, Алматинскую, Атыраускую и Туркестанскую области.

«Если региону не хватает компетенций, обменяйтесь опытом. К каждому проекту нужно особое внимание, по каждому нужно решать возникающие вопросы и выезжать на места», – заявил Канат Бозумбаев.

Отдельно участники заседания обсудили подготовку проектов на 2027 год. Необходимые согласования уже получены и конкурсные процедуры начаты по 245 проектам на 300 млрд тенге.

Бозумбаев поручил регионам заранее подготовить проекты к реализации и не допускать переноса необходимых процедур на следующий строительный сезон.

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