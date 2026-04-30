В Казахстане заявили о полном обеспечении населения водой
Власти сообщили о полном охвате населённых пунктов и раскрыли планы по дальнейшей модернизации систем.
В Казахстане заявили о достижении полного охвата населения услугами водоснабжения, передает BAQ.kz.
Работа ведётся в рамках поручения главы государства, озвученного в послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года.
Как говорится в сообщении, с учётом заявок местных исполнительных органов был разработан поэтапный план, включающий проведение поисково-разведочных работ, разработку проектно-сметной документации, строительство объектов водоснабжения и установку блочно-модульных станций очистки воды.
Финансирование обеспечено за счёт средств республиканского и местных бюджетов, а также Национального фонда и специального государственного фонда.
Основные результаты
В целом за период реализации поручения:
- выделено более 835 млрд тенге;
- обеспечен доступ к водоснабжению в 34 городах и 756 сельских населённых пунктах;
- в 699 сёлах установлены блочно-модульные станции очистки воды за счёт местных бюджетов.
Как отмечается, на сегодняшний день целевой показатель поручения достигнут.
"Обеспечен полный охват всех населённых пунктов страны, включая 90 городов и 6 075 сельских населённых пунктов с населением 7,5 млн человек", - говорится в сообщении.
При этом используются разные модели водоснабжения.
Так, 4 725 сельских населённых пунктов подключены к централизованным системам - это охват 96% сельского населения.
Оставшиеся 4% обеспечены децентрализованными решениями:
- 1 103 села - через блочно-модульные станции очистки воды (3,6%);
- 233 малонаселённых села - за счёт частных скважин;
- в 14 сёлах из-за удалённости организован подвоз воды.
Как подчёркивается, применение различных моделей позволяет не только обеспечить доступ к воде, но и избежать неэффективных капитальных затрат.
Что дальше?
Работа по развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения будет продолжена.
В рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов планируется:
- поэтапно снизить износ коммунальных сетей;
- повысить надёжность инфраструктуры;
- внедрить современные технологии управления и учёта ресурсов.
Кроме того, в 2026 году на реализацию 320 проектов водоснабжения и водоотведения предусмотрено 209 млрд тенге.
Из них 144 млрд тенге направят в города, ещё 65 млрд - в сельские населённые пункты.
Вопрос обеспечения населения питьевой водой остаётся одним из ключевых направлений государственной политики. Ранее в Казахстане неоднократно отмечалась необходимость модернизации изношенной инфраструктуры и развития водоснабжения в сельской местности.
