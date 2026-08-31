В казахстанской степи родился второй жеребенок лошади Пржевальского

В Казахстане родился второй жеребенок Кертагы, лошади Пржевальского. Потомство принесла кобыла по имени Умбра. Мать и детеныш находятся вместе под наблюдением специалистов, передает BAQ.KZ.

Новое пополнение произошло спустя несколько дней после рождения первого жеребенка. Он появился на свет 22 августа в Центре реинтродукции «Алиби» на территории государственного природного резервата «Алтын Дала».

Появление уже второго детеныша стало новым этапом программы возвращения лошади Пржевальского в казахстанскую степь. Животных начали завозить из Европы в 2024 году. Первая группа насчитывала семь лошадей, еще семь прибыли в 2025 году, восемь в 2026-м.

За три года в Казахстан доставили 22 лошади. До 2029 года их число планируют довести примерно до 40.

Ранее BAQ.KZ писал, что главная цель программы состоит в формировании популяции, которая сможет самостоятельно жить и размножаться в естественных условиях. Появление потомства уже после переселения животных специалисты рассматривают как один из признаков их адаптации к степи.

Лошадь Пржевальского исчезла из дикой природы в XX веке. Последнее общепризнанное наблюдение дикого животного относится к 1969 году. Вид удалось сохранить за счет разведения в зоопарках и специализированных центрах, после чего в нескольких странах начали возвращать животных в прежние места обитания.

Казахстанская программа стартовала в 2024 году. Для нее выбрали степи резервата «Алтын Дала» в Костанайской области.

В казахском языке за лошадью Пржевальского официально закреплены названия «керқұлан» и «кертағы».

Возвращение этих животных связано не только с сохранением самого вида. Крупные травоядные влияют на растительный покров, участвуют в естественном круговороте веществ и сокращают объем сухой растительной массы.

BAQ.KZ рассказывал о других проектах по возвращению животных на исторические территории. В Казахстане ведется работа по восстановлению популяций тигра, кулана, бухарского оленя и других видов.

Теперь у программы по возвращению Кертагы появился уже второй результат, который можно увидеть непосредственно в казахстанской степи. За несколько дней в «Алтын Дала» родились два жеребенка лошади Пржевальского.