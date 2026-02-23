В Кокшетау пресекли попытку продажи почки за 25 тысяч долларов
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Акмолинской области пресекли незаконную сделку по продаже человеческого органа, передает BAQ.KZ.
По данным пресс-службы департамента полиции, житель Алматинская область разместил в социальных сетях объявление о намерении продать свою почку за 25 тысяч долларов США.
Необычное объявление привлекло внимание оперативников УБОП, которые провели комплекс специальных мероприятий. Фигурант был задержан в городе Кокшетау с поличным при получении части денежных средств.
В ходе проверки установлено, что ранее казахстанец уже размещал подобные объявления. Во время задержания у него изъяли деньги, мобильный телефон, медицинские справки и анализы.
В настоящее время проводится расследование уголовного дела, полицейские выясняют все обстоятельства и проводят необходимые следственные действия.
Ранее сообщалось, что житель Туркестанской области через соцсети пытался продать почку за 13 млн тенге.
Также и россиянка пыталась продать почку в Павлодаре за 50 тысяч долларов.
