Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Акмолинской области пресекли незаконную сделку по продаже человеческого органа, передает BAQ.KZ.

По данным пресс-службы департамента полиции, житель Алматинская область разместил в социальных сетях объявление о намерении продать свою почку за 25 тысяч долларов США.

Необычное объявление привлекло внимание оперативников УБОП, которые провели комплекс специальных мероприятий. Фигурант был задержан в городе Кокшетау с поличным при получении части денежных средств.

В ходе проверки установлено, что ранее казахстанец уже размещал подобные объявления. Во время задержания у него изъяли деньги, мобильный телефон, медицинские справки и анализы.

В настоящее время проводится расследование уголовного дела, полицейские выясняют все обстоятельства и проводят необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что житель Туркестанской области через соцсети пытался продать почку за 13 млн тенге.

Также и россиянка пыталась продать почку в Павлодаре за 50 тысяч долларов.