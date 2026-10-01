В Косшы загорелась крыша частного дома
1 Октября 2026, 16:24
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1 Октября 2026, 16:241 Октября 2026, 16:24
88Фото: кадр из видео ДЧС
В городе Косшы Акмолинской области произошел пожар в частном жилом доме. Загорелась кровля здания, сообщили в МЧС.
Сообщение о пожаре поступило на пульт 112. Когда спасатели прибыли на место, крыша дома горела открытым пламенем.
Пожар удалось локализовать, а затем полностью потушить. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пострадавших нет.
По предварительным данным МЧС, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при монтаже отопительной печи.
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