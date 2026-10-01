В Косшы загорелась крыша частного дома

В городе Косшы Акмолинской области произошел пожар в частном жилом доме. Загорелась кровля здания, сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт 112. Когда спасатели прибыли на место, крыша дома горела открытым пламенем.

Пожар удалось локализовать, а затем полностью потушить. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пострадавших нет.

По предварительным данным МЧС, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при монтаже отопительной печи.

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