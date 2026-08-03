В КУИС ответили на слухи о ЧП в алматинском учреждении

Комитет уголовно-исполнительной системы опроверг информацию, которая разошлась по социальным сетям. Речь о сообщениях, будто в одном из алматинских учреждений минимальной безопасности произошли два инцидента подряд с гибелью осужденных, передает BAQ.KZ.

Действительности эти сведения не соответствуют, заявили в ведомстве.

Учреждения уголовно-исполнительной системы Алматы работают в обычном режиме. Обстановка стабильная.

В комитете обратились к гражданам и журналистам с просьбой пользоваться только официальными и проверенными источниками.

Там же напомнили, что за распространение заведомо ложной информации законодательство Казахстана предусматривает ответственность.

Что известно о ситуации в колониях

За 2025 год смертность среди осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы снизилась на 5%. Эти данные приводило Министерство здравоохранения.

В ведомстве связывают показатель с расширением доступа к медицинской помощи. Охват профилактическими осмотрами и скринингами вырос, а выявляемость заболеваний увеличилась на 28%.

Заметнее всего прибавили хронические неинфекционные заболевания, включая болезни системы кровообращения и сахарный диабет.

В 17 учреждениях появилось телемедицинское оборудование. Количество дистанционных консультаций после этого выросло в 5 раз.

Функции медицинского обеспечения осужденных перешли из системы МВД в ведение Минздрава, после чего началась модернизация инфраструктуры.

Условия оказания медпомощи улучшены в 78 учреждениях. Это 62 врачебные амбулатории и 16 медицинских пунктов. В 55 объектах, или 70% от общего числа, прошли текущие и капитальные ремонты.

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