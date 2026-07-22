Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК прокомментировал информацию, распространяемую в социальных сетях, об освобождении осужденного Бахытжана Байжанова, передает BAQ.KZ.

В ведомстве сообщили, что Байжанов освобожден на основании постановления суда о применении Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан».

Как отметили в КУИС, на момент рассмотрения вопроса судом неотбытая часть назначенного ему наказания составляла 3 месяца 18 дней.

Кроме того, постановлением суда в отношении Байжанова установлены пробационный контроль и административный надзор сроком на шесть лет.

Одновременно постановлением суда в отношении Б. Байжанова установлен пробационный контроль, а также административный надзор сроком на 6 лет, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее адвокат Бахытжана Байжанова сообщил BAQ.KZ, что Степногорский городской суд применил к его подзащитному акт амнистии и постановил немедленно освободить его.