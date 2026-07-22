В КУИС сообщили, на каких условиях освобожден Байжанов
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Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК прокомментировал информацию, распространяемую в социальных сетях, об освобождении осужденного Бахытжана Байжанова, передает BAQ.KZ.
В ведомстве сообщили, что Байжанов освобожден на основании постановления суда о применении Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан».
Как отметили в КУИС, на момент рассмотрения вопроса судом неотбытая часть назначенного ему наказания составляла 3 месяца 18 дней.
Кроме того, постановлением суда в отношении Байжанова установлены пробационный контроль и административный надзор сроком на шесть лет.
Одновременно постановлением суда в отношении Б. Байжанова установлен пробационный контроль, а также административный надзор сроком на 6 лет, – говорится в сообщении.
Напомним, ранее адвокат Бахытжана Байжанова сообщил BAQ.KZ, что Степногорский городской суд применил к его подзащитному акт амнистии и постановил немедленно освободить его.
Приговор, согласно которому Бишимбаев получил 24 года лишения свободы, а Байжанов – четыре, вступил в силу в июне 2024 года.
Байжанова обвиняли по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесение о достоверно известном совершённом особо тяжком преступлении). Суд признал его виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления. Однако Байжанов заявлял, что его осудили незаконно.
В июле 2025 года стало известно, что Байжанов подал заявление о сокращении срока наказания в рамках амнистии.
В мае 2026 года кассационный суд по уголовным делам города Астаны приговор Байжанову оставил без изменений.
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