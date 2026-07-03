В Кыргызстане хотят ввести пожизненное за убийство женщин

В Кыргызстане предложили выделить фемицид в отдельный состав преступления и существенно ужесточить ответственность за убийство женщин, передает BAQ.KZ со сслыкой на 24.kg.

Соответствующий законопроект вынесла на общественное обсуждение депутат Жогорку Кенеша Бактыгуль Аманова.

Документ предусматривает введение в Уголовный кодекс новой статьи "Убийство женщины (фемицид)". Под этим предлагается понимать убийство женщины по мотивам гендерной дискриминации, убийство беременной женщины, убийство, совершенное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, а также доведение женщины до самоубийства или склонение к нему, если это привело к смерти.

За такие преступления предлагается установить наказание в виде пожизненного лишения свободы с обязательной конфискацией имущества.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет на применение амнистии к лицам, осужденным за преступления, повлекшие смерть женщины.

В пояснительной записке отмечается, что в 2024 году в Кыргызстане было возбуждено 155 уголовных дел по фактам убийств, из которых 33 жертвами стали женщины. В 2025 году зарегистрировано 158 убийств, при этом 37 погибших – женщины.

По мнению автора инициативы, выделение фемицида в отдельный состав преступления позволит усилить уголовно-правовую защиту женщин и станет дополнительной мерой профилактики подобных преступлений.

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