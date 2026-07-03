В Кыргызстане хотят ввести пожизненное за убийство женщин
Законопроект предусматривает отдельную статью за фемицид, пожизненное лишение свободы и обязательную конфискацию имущества.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Кыргызстане предложили выделить фемицид в отдельный состав преступления и существенно ужесточить ответственность за убийство женщин, передает BAQ.KZ со сслыкой на 24.kg.
Соответствующий законопроект вынесла на общественное обсуждение депутат Жогорку Кенеша Бактыгуль Аманова.
Документ предусматривает введение в Уголовный кодекс новой статьи "Убийство женщины (фемицид)". Под этим предлагается понимать убийство женщины по мотивам гендерной дискриминации, убийство беременной женщины, убийство, совершенное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, а также доведение женщины до самоубийства или склонение к нему, если это привело к смерти.
За такие преступления предлагается установить наказание в виде пожизненного лишения свободы с обязательной конфискацией имущества.
Кроме того, законопроект предусматривает запрет на применение амнистии к лицам, осужденным за преступления, повлекшие смерть женщины.
В пояснительной записке отмечается, что в 2024 году в Кыргызстане было возбуждено 155 уголовных дел по фактам убийств, из которых 33 жертвами стали женщины. В 2025 году зарегистрировано 158 убийств, при этом 37 погибших – женщины.
По мнению автора инициативы, выделение фемицида в отдельный состав преступления позволит усилить уголовно-правовую защиту женщин и станет дополнительной мерой профилактики подобных преступлений.
Читай также:
Убийство женщины в области Улытау: подозреваемый под стражей
Дело об убийстве Нурай Серикбай передают в суд: расследование завершено
Самое читаемое
- Полицейский всю ночь искал пропавшую школьницу и нашел ее в степи
- Новый завод за $100 млн строят в Актюбинской области
- Ливни, угроза селя и тревога жителей: что происходило в Алматы последние сутки
- Эксперты объяснили, стоит ли казахстанцам переводить все пенсионные накопления частным управляющим
- Самолет Air Astana не смог приземлиться в Астане и вернулся в Алматы