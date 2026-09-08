В Кыргызстане на 50% повысили зарплаты сотрудникам местных органов власти

С 1 сентября в Кыргызстане на 50% повысили заработную плату сотрудникам местных органов власти и районных госорганов. Об этом сообщил представитель Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Мыктыбек Омурзаков, передает 24.kg.

Повышение касается сотрудников айыл окмоту – сельских администраций, а также мэрий городов областного значения и районных государственных органов.

Кроме того, работникам с низким коэффициентом оплаты труда будут ежемесячно выплачивать дополнительную президентскую компенсацию в размере 15 тысяч сомов.

Ранее сотрудники органов местного самоуправления могли получать надбавку до 10% в зависимости от сложности выполняемой работы.

При этом дополнительная выплата в 15 тысяч сомов не будет учитываться при расчете отпускных и будущих пенсионных выплат.

Средняя зарплата в Казахстане достигла 486 тысяч тенге

Сколько составят минимальная зарплата, пенсия и МРП в 2027 году