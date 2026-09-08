В Кыргызстане на 50% повысили зарплаты сотрудникам местных органов власти
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С 1 сентября в Кыргызстане на 50% повысили заработную плату сотрудникам местных органов власти и районных госорганов. Об этом сообщил представитель Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Мыктыбек Омурзаков, передает 24.kg.
Повышение касается сотрудников айыл окмоту – сельских администраций, а также мэрий городов областного значения и районных государственных органов.
Кроме того, работникам с низким коэффициентом оплаты труда будут ежемесячно выплачивать дополнительную президентскую компенсацию в размере 15 тысяч сомов.
Ранее сотрудники органов местного самоуправления могли получать надбавку до 10% в зависимости от сложности выполняемой работы.
При этом дополнительная выплата в 15 тысяч сомов не будет учитываться при расчете отпускных и будущих пенсионных выплат.
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